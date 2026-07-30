Альтернатива сімейному кросоверу: Suzuki показала позашляховий мінівен за $15 000 (фото)

Презентовано новий Suzuki XL7. Сімейна модель підвищеної прохідності має 7 місць і доступна із заводським ГБО.

Мінівен Suzuki XL7 дебютував в Індонезії, адже саме там виготовляють бюджетну модель. Його ціна становить від 274,3 до 329,7 мільйона рупій ($15 170 – 18 230). Подробиці новинки розкрили на сайті Suzuki.

Авто отримало нову передню частину Фото: Suzuki

Новий Suzuki XL7 не має нічого спільного з однойменним рамним позашляховиком початку 2000-х. Це позашляхова версія доступного 4,4-метрового мінівена Suzuki Ertiga, яку випускають із 2020 року.

Важливо

8 місць і витрата 4,2 л/100 км: дебютував незвичний сімейний Suzuki за $24 000 (фото)

Високий капот, рельєфні боковини та кліренс 200 мм роблять мінівен схожим на кросовери. Новий Suzuki XL7 отримав змінену передню частину з ширшою решіткою радіатора та агресивнішим бампером із більшим повітрозабірником. В оздобленні можуть використовувати хром або ж чорний глянцевий декор.

Відео дня

Suzuki XL7 пропонують із 1,5-літровою бензиновою четвіркою Фото: Suzuki

У семимісному салоні покращили оздобленні та встановили більший 9-дюймовий тачскрін, але панель приладів залишається аналоговою. Базова комплектація включає кондиціонер та камеру заднього виду, а в топовій версії є безключовий доступ, клімат-контроль, відеореєстратор та камери кругового огляду.

У салоні встановили 9-дюймовий тачскрін Фото: Suzuki

Усі Suzuki XL7 комплектують 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к. с., який можуть доповнити "м’якою" гібридною установкою або заводським ГБО. На різних ринках модель пропонують із 5-ступінчастою механічною КПП авто автоматом на 4 або 6 ступенів.

До речі, нещодавно дебютував найдешевший кросовер Suzuki за 7700 доларів.

Також Фокус розповідав про електричний мікровен BYD за $13 000.