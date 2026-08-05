Особое предложение: Lamborghini сделает подарок постоянным клиентам к 60-летию Miura

В честь 60-летия легендарной Miura итальянский автоконцерн Lamborghini выпустит 99 специальных моделей Revuelto с цветами, раскраской и деталями интерьера, вдохновленными оригинальной версией.

Revuelto Miura 60° Homage будет предлагаться в девяти цветах, имитирующих оригинальные варианты окраски Miura, включая классический красный Rosso Arancio, сообщает Car and Driver.

Кроме исторических цветов, будут предложены две другие расцветки, обе вдохновленные оригинальными вариантами Miura.

Фото: Lamborghini

Вариант Oro Elios включает золотую полосу вдоль днища автомобиля и диски Altanero Shiny Gold, а вариант Grigio Nimbus заменяет золотые детали серебряными и сочетается с дисками Altanero Matt Titanium Diamond.

Для постоянных клиентов компания сделала особый подарок. Программа персонализации Lamborghini Ad Personam может воссоздать конкретную цветовую комбинацию их Miura для новой версии Revuelto Homage, если покупателей не устроит цвет, который есть в наличии.

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Фото: Lamborghini

Дизайн эксклюзивной серии тоже продуман в деталях. Специальный логотип "Miura 60" спрятан в полосе окраски возле задних колес, а черный логотип Lamborghini расположен по центру сзади, как и в оригинальной Miura. Специальные версии Revuelto оснащены черными тормозными суппортами и выхлопными трубами.

Фото: Lamborghini

Что касается салона, то он так же наследует легендарный оригинал. Сиденья имеют рисунок, максимально приближенный к оригинальному рисунку Miura, а кожаная обивка покрывает приборную панель, дверные панели, заднюю перегородку и центральную консоль.

Вышитый логотип "Miura 60" украшает кожу между сиденьями водителя и пассажира, а изготовленная на заказ карбоновая табличка расположена заподлицо с дверью водителя. На ней изображен логотип 60-летия и номер, обозначающий ее место в 99-м выпущенном экземпляре.

Силовая установка

Эксклюзивный Revuelto немного мощнее, чем Miura, которой он посвящен. Оснащенный атмосферным 6,5-литровым двигателем V-12 и тремя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1001 л. c., этот суперкар способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,2 секунды. Это значительный шаг вперед по сравнению с 380-сильным двигателем V-12 оригинальной Miura.

Цена на Revuelto Miura 60° Homage пока не объявлена, однако нет сомнений, что ограниченное количество экземпляров и уникальный дизайн значительно повысят стартовую цену Revuelto в $608 358.

Напомним, чем прославился и запомнился суперкар Lamborghini Miura.

Также мы рассказывали, что сын нашел отцовский Lamborghini Miura спустя 50 лет после продажи.