Особлива пропозиція: Lamborghini зробить подарунок для постійних клієнтів з нагоди 60-річчя Miura

На честь 60-річчя легендарної Miura італійський автоконцерн Lamborghini випустить 99 спеціальних моделей Revuelto, кольори, забарвлення та деталі інтер’єру яких натхненні оригінальною версією.

Revuelto Miura 60° Homage буде доступний у дев’яти кольорах, що імітують оригінальні варіанти кольорів Miura, зокрема класичний червоний Rosso Arancio, повідомляє Car and Driver.

Окрім історичних кольорів, будуть запропоновані ще два варіанти фарбування, обидва натхненні оригінальними моделями Miura.

Фото: Lamborghini

Варіант Oro Elios включає золоту смугу вздовж днища автомобіля та диски Altanero Shiny Gold, а варіант Grigio Nimbus замінює золоті деталі на срібні та поєднується з дисками Altanero Matt Titanium Diamond.

Для постійних клієнтів компанія підготувала особливий подарунок. Програма персоналізації Lamborghini Ad Personam може відтворити конкретну колірну комбінацію їхньої Miura для нової версії Revuelto Homage, якщо покупців не влаштує колір, який є в наявності.

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Фото: Lamborghini

Дизайн ексклюзивної серії також продуманий до дрібниць. Спеціальний логотип "Miura 60" прихований у смузі фарбування біля задніх коліс, а чорний логотип Lamborghini розташований по центру ззаду, як і в оригінальній Miura. Спеціальні версії Revuelto оснащені чорними гальмівними супортами та вихлопними трубами.

Фото: Lamborghini

Що стосується салону, то він також наслідує легендарний оригінал. Сидіння мають візерунок, максимально наближений до оригінального візерунка Miura, а шкіряна оббивка покриває приладову панель, дверні панелі, задню перегородку та центральну консоль.

Вишитий логотип "Miura 60" прикрашає шкіру між сидіннями водія та пасажира, а виготовлена на замовлення карбонова табличка розташована врівень із дверима водія. На ній зображено логотип 60-річчя та номер, що позначає її місце серед 99 випущених екземплярів.

Силова установка

Ексклюзивний Revuelto дещо потужніший за Miura, якій він присвячений. Оснащений атмосферним 6,5-літровим двигуном V-12 та трьома електродвигунами, сумарна потужність яких становить 1001 к. с., цей суперкар здатний розганятися до 100 км/год всього за 2,2 секунди. Це значний крок вперед порівняно з 380-сильним двигуном V-12 оригінальної Miura.

Ціна на Revuelto Miura 60° Homage поки що не оголошена, проте немає сумнівів, що обмежена кількість екземплярів та унікальний дизайн значно підвищать стартову ціну Revuelto, яка становить $608 358.

Нагадаємо, чим прославився та запам’ятався суперкар Lamborghini Miura.

Також ми розповідали, що син знайшов батьківський Lamborghini Miura через 50 років після його продажу.