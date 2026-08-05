Первый взгляд: Volkswagen показал тизер нового электрокроссовера (фото)

Совместное китайско-немецкое предприятие SAIC Volkswagen опубликовало первые тизерные изображения первой полностью электрической модели серии ID.ERA — ID.ERA 5X, предназначенной для китайского рынка.

Ожидается, что автомобиль будет позиционироваться как среднеразмерный внедорожник, оснащенный совершенно новым LiDAR и интеллектуальной системой помощи водителю Xingyun, пишет YesAuto.

Согласно официально опубликованным тизерным изображениям, передняя часть автомобиля по-прежнему соответствует фирменному дизайну ID.ERA, оснащена сквозной светодиодной полосой, а логотип Volkswagen расположен по центру.

Боковая часть кузова в целом имеет спортивную, слегка покатую форму, а сверху сзади установлен спойлер.

Задняя часть также, как ожидается, продолжит фирменный дизайн, получив простой, но солидный стиль, а также сквозные задние фонари.

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Конкретной официальной информации о мощности пока нет, и официальные лица лишь заявили, что новый автомобиль станет первой полностью электрической моделью семейства ID.ERA.

Как пишет AutoHome, в сети появились шпионские фото ID.ERA 5X, однако это может быть еще не финальная версия кроссовера.

Отметим, что ID.ERA 9X из текущего семейства позиционируется как полноразмерный внедорожник, оснащенный системой увеличения запаса хода.

ID.ERA 8X, ранее представленный в Министерство промышленности и информационных технологий, позиционируется как средне- и большой внедорожник и также оснащен системой увеличения запаса хода.

Напомним, недавно стало известно, что Volkswagen существенно урежет опции в новых авто.

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