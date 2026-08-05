Перший погляд: Volkswagen оприлюднив тизер нового електрокросовера (фото)

Спільне китайсько-німецьке підприємство SAIC Volkswagen опублікувало дебютні тизерні зображення першої повністю електричної моделі серії ID.ERA — ID.ERA 5X, призначеної для китайського ринку.

Очікується, що автомобіль позиціонуватиметься як середньорозмірний позашляховик, оснащений абсолютно новим LiDAR та інтелектуальною системою допомоги водієві Xingyun, пише YesAuto.

Згідно з офіційно опублікованими тизерними зображеннями, передня частина автомобіля, як і раніше, відповідає фірмовому дизайну ID.ERA, оснащена наскрізною світлодіодною смугою, а логотип Volkswagen розташований по центру.

Бічна частина кузова загалом має спортивну, злегка похилу форму, а зверху ззаду встановлено спойлер.

Задня частина, як очікується, також збереже фірмовий дизайн, отримавши простий, але солідний стиль, а також наскрізні задні ліхтарі.

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Наразі немає конкретної офіційної інформації щодо потужності, а представники компанії лише заявили, що новий автомобіль стане першою повністю електричною моделлю серії ID.ERA.

Як повідомляє AutoHome, у мережі з’явилися шпигунські фото ID.ERA 5X, однак це може бути ще не остаточна версія кросовера.

Зазначимо, що ID.ERA 9X із поточної серії позиціонується як повнорозмірний позашляховик, оснащений системою збільшення запасу ходу.

ID.ERA 8X, який раніше було представлено в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій, позиціонується як середньо- та великогабаритний позашляховик і також оснащений системою збільшення запасу ходу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Volkswagen суттєво скоротить кількість опцій у нових автомобілях.

Також ми повідомляли, що Volkswagen запроваджує довічну гарантію на автомобілі.