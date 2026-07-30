Volkswagen суттєво скоротить комплектації та опції автомобілів: у чому причина

Німецький автоконцерн Volkswagen Group, який останнім часом стикається з серйозними труднощами, знайшов ще один спосіб економії, який навряд чи порадує його постійних клієнтів.

Компанія планує спростити свій асортимент комплектуючих. Зокрема, кількість варіантів сидінь планують скоротити на 90%, повідомляє Motor1.

Вона також має намір скоротити кількість доступних опцій аж на 75%.

В офіційному документі, підготовленому для інвесторів після оприлюднення результатів за перше півріччя, німецький автомобільний конгломерат надав більш детальну інформацію про те, як він має намір радикально оптимізувати асортимент комплектуючих.

Постраждають як масові, так і преміум-бренди. Серед марок, що входять до Brand Group Core, скорочення асортименту фар до 60 % планується у Volkswagen, Skoda, SEAT, Cupra та VW Commercial Vehicles.

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Компанія також прагне вдвічі скоротити кількість деталей переднього бампера та зменшити кількість основних модулів сидінь на 30%.

Brand Group Progressive, до якої входять Audi, Bentley та Lamborghini, також планує скоротити асортимент комплектуючих для цих преміальних автомобілів. Зокрема, кількість компонентів сидінь скоротиться на 90 %, а кількість рульових коліс — на 60 %.

Водночас асортимент легкосплавних дисків скоротиться вдвічі.

Що стосується Porsche, який є єдиним членом підрозділу Brand Group Sport Luxury, то скорочення поки що його не торкнуться.

Однак у Цуффенгаузені, де розташований завод Porsche, ситуація не зовсім райдужна. Буквально вчора компанія оголосила про плани скоротити 5000 робочих місць до 2035 року. Різдвяні премії будуть зменшені зі 100% місячної зарплати до 60%, а подальше підвищення заробітної плати відкладено до 2035 року.

Чим спричинена криза німецького автогіганта

Справа в тому, що Китай активно наступає на п’яти європейським автовиробникам. Минулого місяця такі компанії, як SAIC, BYD та Geely, досягли сукупної частки у 10,9 % на європейському ринку нових автомобілів, згідно з даними Dataforce.

Щоб протистояти цій експансії, європейські автовиробники з багаторічною історією шукають шляхи виходу з кризи, швидко нарощуючи виробництво нових моделей.

Однак вони розуміють, що цього недостатньо і що необхідні радикальні заходи щодо скорочення витрат, і Volkswagen Group найактивніше заявляє про свої плани стати більш компактним та ефективним автовиробником. Компанія також оголосила про плани фактично повністю перебудувати свій модельний ряд, виключивши до половини моделей.

Окрім вже перелічених вище заходів, VW Group також скорочує виробничі потужності. Компанія вже закрила завод у Брюсселі (Бельгія), де до 2025 року випускалися Audi Q8 E-Tron та Q8 Sportback E-Tron. Завод у Дрездені, де колись виробляли Phaeton, а згодом — ID.3, було перетворено на технологічний кампус.

В інших регіонах Китаю заводи в Нанкіні, Нінбо I та Урумчі або закриті, або перебувають у процесі закриття. Група VW скорочує виробництво на шести німецьких заводах і двох китайських підприємствах: у Вольфсбурзі, Інгольштадті, Цвіккау, Неккарзульмі, Емдені, Ганновері, Аньтін I та Чанчуні I.

Ці заходи дозволяють скоротити річну виробничу потужність з 12 мільйонів до 10 мільйонів автомобілів.

Однак компанія заявляє, що їй все ще потрібно скоротити виробництво ще на 500 000 одиниць у Європі та ще на 500 000 у Китаї, щоб зменшити загальну річну потужність до 9 мільйонів автомобілів.

Нагадаємо, компанія Volkswagen втратила великий контракт.

Раніше повідомлялося, що керівництво Volkswagen побоюється за майбутнє компанії.

Шість із дев'яти членів правління вважають, що існування VW перебуває під загрозою. Троє інших охарактеризували ситуацію як напружену. Варіант відповіді "безпроблемний" не обрав ніхто. Жоден з учасників опитування не впевнений у тому, що все буде добре, і всі закликають до радикальних змін у стратегії.