Політика втрутилася: компанія Volkswagen втратила великий контракт

Німецький автомобільний гігант Volkswagen, який зараз переживає не найкращі часи і стоїть перед необхідністю звільнити велику кількість працівників, зіткнувся з ще однією неприємністю.

На заводі Volkswagen в Оснабрюку (Нижня Саксонія), де виробництво автомобілів планується завершити цього року, концерн мав намір спільно з ізраїльською оборонною компанією Rafael (Rafael Advanced Defence Systems), відомою своїми системами активного захисту Trophy (Active Protection System) та протитанковими ракетами Spike, виробляти компоненти для протиракетних систем "Залізний купол". Однак угода зірвалася, пише Defence24.

Згідно з листом про наміри, підписаним у квітні, німецька автомобільна компанія зобов’язалася не тільки виробляти вантажівки для перевезення компонентів ізраїльської системи, а й, серед іншого, випускати генератори електроенергії.

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Ця угода була взаємовигідною. Німцям вона дозволила б зберегти завод і робочі місця, уникнувши масових звільнень, а Ізраїлю — диверсифікувати своє виробництво, що було виправдано міркуваннями безпеки в умовах напруженої ситуації на Близькому Сході.

Кінець цій співпраці, принаймні на даний момент, поклав міноритарний акціонер Volkswagen — Катарське інвестиційне управління (QIA). Причина — політика Катару щодо Ізраїлю, яку важко назвати успішною. Між двома країнами немає офіційних дипломатичних відносин.

Незважаючи на те, що Porsche SE володіє понад 50 % акцій компанії, а QIA — приблизно 10 %, керівництво Volkswagen вирішило дотримуватися катарської блокади

Не виключено, що якби німецька група вирішила співпрацювати з оборонною компанією з будь-якої іншої країни, катарське вето могло б і не виникнути.

Ще одним противником цієї співпраці є профспілка всередині самої компанії, яка протестувала проти роботи на користь ізраїльської оборонної промисловості. Активісти хочуть, щоб завод в Оснабрюку й надалі був орієнтований на виробництво для цивільного ринку.

Як зазначають оглядачі ресурсу, на даному етапі важко передбачити майбутнє Volkswagen в Оснабрюку, а також чи є перспективи співпраці з Rafael у майбутньому.

У червні серед топ-менеджменту Volkswagen було проведено опитування, результати якого виявилися невтішними. Шість із дев’яти членів правління вважають, що існування VW перебуває під загрозою. Троє інших охарактеризували ситуацію як напружену.

Варіант відповіді "безпроблемний" не обрав ніхто. Усі учасники опитування не впевнені в тому, що все буде добре, і закликають до радикальних змін у стратегії.

Цього місяця Volkswagen Group оприлюднила масштабний план різкого скорочення обсягів діяльності, який буде впроваджуватися негайно. Зокрема, конгломерат має намір скоротити модельний ряд усіх своїх брендів на 50%.

На тлі чуток про скорочення виробництва компанія не коментує повідомлення про можливе закриття чотирьох заводів (у Цвіккау, Емдені, Ганновері та Неккарзульмі) та звільнення до 100 тисяч працівників.