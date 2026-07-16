Вмешалась политика: компания Volkswagen лишилась крупного контракта

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen, который сейчас переживает не лучшие времена и стоит перед необходимостью увольнения большого количества работников, столкнулся с еще одной неприятностью.

На заводе Volkswagen в Оснабрюке (Нижняя Саксония), где производство автомобилей планируется завершить в этом году, концерн собирался совместно с израильской оборонной компанией Rafael (Rafael Advanced Defence Systems), известной своими системами активной защиты Trophy (Active Protection System) и противотанковыми ракетами Spike, производить компоненты для противоракетных систем "Железный купол". Однако сделка сорвалась, пишет Defence24.

Согласно с письмом о намерениях, подписанным в апреле, немецкая автомобильная компания обязалась не только производить грузовики для перевозки компонентов израильской системы, но и, помимо прочего, выпускать генераторы электроэнергии.

Відео дня

Эта сделка была обоюдовыгодной. Немцам бы она позволила сохранить завод и рабочие места, избежав массовых увольнений, а Израилю — диверсифицировать свое производство, что было оправдано соображениями безопасности в условиях напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Крест на этом сотрудничестве, по крайней мере, на данный момент, поставил миноритарный акционер Volkswagen — Катарское инвестиционное управление (QIA). Причина — политика Катара касательно Израиля, которую сложно назвать успешной. Между двумя странами нет официальных дипломатических отношений.

Несмотря на то, что Porsche SE владеет более чем 50% акций компании, а QIA — примерно 10%, руководство Volkswagen решило соблюдать катарскую блокаду

Не исключено, что если бы немецкая группа решила сотрудничать с оборонной компанией из любой другой страны, катарского вето могло бы и не возникнуть.

Еще один противник этого сотрудничества — профсоюз внутри самой компании, который протестовал против работы на израильскую оборонку. Активисты хотят, чтобы завод в Оснабрюке и дальше был ориентирован на производство для гражданского рынка.

Как отмечают обозреватели ресурса, на данном этапе сложно предсказать будущее Volkswagen в Оснабрюке, а также есть ли перспектива сотрудничества с Rafael в будущем.

В июне среди топ-менеджмента Volkswagen был проведен опрос, результаты которого оказались удручающими. Шесть из девяти членов правления считают, что существование VW находится под угрозой. Трое остальных описали ситуацию как напряженную.

Вариант ответа "беспроблемный" не выбрал никто. Все участники опроса не уверены в том, что все будет хорошо, и призывают к радикальным изменениям стратегии.

В этом месяце Volkswagen Group представил масштабный план резкого сокращения масштабов деятельности, который будет внедряться незамедлительно. В частности, конгломерат намерен сократить модельный ряд по всем своим брендам на 50%.

На фоне слухов о сокращении производства компания не комментирует сообщения о возможном закрытии четырех заводов (в Цвиккау, Эмдене, Ганновере и Неккарзульме) и увольнении до 100 тысяч работников.