Volkswagen существенно урежет комплектации и опции авто: в чем причина

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group, который в последнее время сталкивается с серьезными трудностями, нашел еще один способ экономии, который вряд ли обрадует его постоянных клиентов.

Компания планирует упростить свой ассортимент комплектующих. Так, только количество вариантов сидений планируют сократить на 90%, сообщает Motor1.

Она также намерена сократить количество доступных опций на целых 75% процентов.

В официальном документе, подготовленном для инвесторов после публикации результатов за первое полугодие, немецкий автомобильный конгломерат предоставил более подробную информацию о том, как он намерен радикально оптимизировать ассортимент комплектующих.

Пострадают как массовые, так и люксовые бренды. Среди марок, входящих в Brand Group Core, сокращение ассортимента фар до 60% планируется у Volkswagen, Skoda, SEAT, Cupra и VW Commercial Vehicles.

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Группа также хочет вдвое сократить количество деталей переднего бампера и уменьшить количество основных модулей сидений на 30%.

Brand Group Progressive, который включает в себя Audi, Bentley и Lamborghini, тоже планирует сократить ассортимент комплектующих для этих высококклассных авто. В частности, количество компонентов сидений сократится на 90%, а количество рулевых колес — на 60%.

В то же время выбор легкосплавных дисков сократится вдвое.

Что касается Porsche, который является единственным членом подразделения Brand Group Sport Luxury, то его сокращения пока не коснутся.

Однако в Цуффенхаузене, где находится завод Porsche, ситуация не совсем радужная. Буквально вчера компания объявила о планах сократить 5000 рабочих мест к 2035 году. Рождественские премии будут уменьшены со 100% месячной зарплаты до 60%, а дальнейшее повышение заработной платы отложено до 2035 года.

Чем спровоцирован кризис немецкого автогиганта

Все дело в том, что на пятки европейским автопроизводителям активно наступает Китай. В прошлом месяце такие компании, как SAIC, BYD и Geely, достигли совокупной доли в 10,9% на европейском рынке новых автомобилей, согласно данным Dataforce.

Чтобы противостоять этой экспансии, европейские автопроизводители с многолетней историей ищут способы выхода из кризиса, быстро наращивая производство новых моделей.

Однако они понимают, что этого недостаточно, и необходимы радикальные меры по сокращению расходов, и Volkswagen Group наиболее активно заявляет о своих планах стать более компактным и эффективным автопроизводителем. Компания также объявила о планах фактически полностью перестроить свой модельный ряд, исключив до половины моделей.

Помимо уже перечисленных выше мер, VW Group также уменьшает производственные мощности. Компания уже закрыла завод в Брюсселе, Бельгия, где до 2025 года выпускались Audi Q8 E-Tron и Q8 Sportback E-Tron. Завод в Дрездене, где когда-то производились Phaeton, а позже ID.3, был преобразован в технологический кампус.

В других регионах Китая заводы в Нанкине, Нинбо I и Урумчи либо закрыты, либо находятся в процессе закрытия. Группа VW сокращает производство на шести немецких заводах и двух китайских предприятиях: в Вольфсбурге, Ингольштадте, Цвиккау, Неккарзульме, Эмдене, Ганновере, Аньтин I и Чанчуне I.

Эти меры сокращают годовую производственную мощность с 12 миллионов до 10 миллионов автомобилей.

Однако компания заявляет, что ей все еще необходимо сократить производство еще на 500 000 единиц в Европе и еще на 500 000 в Китае, чтобы снизить общую годовую мощность до 9 миллионов автомобилей.

Напомним, компания Volkswagen лишилась крупного контракта.

Ранее сообщалось, что топ-менеджмент Volkswagen опасается за будущее компании.

Шесть из девяти членов правления считают, что существование VW находится под угрозой. Трое остальных описали ситуацию как напряженную. Вариант ответа "беспроблемный" не выбрал никто. Никто из участников опроса не уверен в том, что все будет хорошо, и все призывают к радикальным изменениям стратегии.