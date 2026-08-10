Создан совместно с производителем iPhone: представлен новый Mitsubishi ASX (фото)

Новый Mitsubishi ASX показали на первых официальных фото. Компактный кроссовер претерпит существенные изменения и станет электрокаром.

Кроссовер Mitsubishi ASX третьего поколения появится на рынке до конца года. Об этом сообщает сайт Car Expert.

4,3-метровый электромобиль Mitsubishi ASX VR-e (именно так будет называться модель) не является полностью новой машиной: это экспортная версия кроссовера Foxtron Bria. Эту модель выпускает на Тайване корпорация Foxconn, которая также известна тем, что производит iPhone для Apple.

Топовая версия мощностью 406 сил разгоняется до сотни за 3,9 с Фото: Mitsubishi

Оба автомобиля имеют одинаковый дизайн. Новый Mitsubishi ASX отличается обтекаемым силуэтом и расширенными задними крыльями, а его фары и фонари соединены светодиодными полосками.

Никаких отличий от Foxtron Bria нет и в салоне. Электромобиль получил четырехспицевый руль, узкую цифровую приборную панель и 14,6-дюймовый сенсорный экран. Более дорогие версии будут оснащены панорамной крышей, вентиляцией сидений, камерами кругового обзора и электроприводом дверей багажника.

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Характеристики Mitsubishi ASX VR-e пока не раскрыты, но ожидается, что и силовые установки будут заимствованы у этой модели. Foxtron Bria выпускается в 231-сильной заднеприводной и 406-сильной полноприводной модификациях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с.

В салоне установлен большой сенсорный экран Фото: Mitsubishi

Обе версии оснащены аккумулятором емкостью в кВт∙ч. Запас хода составляет 466 км с полным приводом и 516 км — с задним. Цена Mitsubishi ASX VR-e пока не объявлена, но его близнец относительно недорог — стоит в эквиваленте 28–34 тыс. долларов.

Кстати, электрокроссовером станет и новый Mitsubishi Eclipse. У него будет сразу два зарядных разъема.

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