Возвращение к истокам: раскрыты новые подробности конструкции Mitsubishi Pajero (фото)

Новый Mitsubishi Pajero продолжает постепенно раскрывать свои секреты. Теперь японский автопроизводитель рассказал о шасси внедорожника.

Уже известно, что презентация Mitsubishi Pajero состоится 2 сентября. А пока на официальном сайте японского автопроизводителя и на его страницах в социальных сетях продолжают публиковать тизеры модели.

Внедорожник вернется к рамной конструкции Фото: Mitsubishi

На этот раз показали днище Mitsubishi Pajero 2027, и на фото видно, что внедорожник вернётся к рамной конструкции. Как известно, изначально Mitsubishi Pajero (с 1982 по 1999 год) был классическим рамным автомобилем, однако позже перешел на конструкцию с несущим кузовом и интегрированной рамой.

Автомобиль будет оснащен высотомером и кренометром Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Pajero будет построен на рамном шасси пикапа L200. Таким образом, он заменит и Mitsubishi Pajero Sport.

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Mitsubishi L200 также будет оснащен 2,8-литровым 204-сильным турбодизелем и системой полного привода Super-All Wheel Control (S-AWC) с центральным дифференциалом и понижающей передачей. Также будет доступен набор режимов для гравия, камней, песка, грязи и снега.

Mitsubishi Pajero 2027 будет оснащен полным приводом S-AWC Фото: autoevolution.com

Ранее уже были обнародованы отдельные детали дизайна, а также часть приборов автомобиля. В частности, внедорожник Mitsubishi Pajero будет оснащен высотомером и кренометром.

Кстати, недавно был представлен новый Mitsubishi Eclipse, ставший собратом Nissan Leaf.

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