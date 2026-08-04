Повернення до витоків: розкрито нові подробиці конструкції Mitsubishi Pajero (фото)
Новий Mitsubishi Pajero продовжує потроху розкривати свої секрети. Тепер японський автовиробник розповів про шасі позашляховика.
Уже відомо, що презентація Mitsubishi Pajero відбудеться 2 вересня. Поки ж на офіційному сайті японського автовиробника та на його сторінках у соцмережах продовжують публікувати тизери моделі.
На цей раз показали днище Mitsubishi Pajero 2027 і на фото видно, що позашляховик повернеться до рамної конструкції. Як відомо, спочатку Mitsubishi Pajero (з 1982 по 1999 рік) був класичним рамним, проте пізніше перейшов до конструкції з несучим кузовом та інтегрованою рамою.
Новий Mitsubishi Pajero збудують на рамному шасі пікапа L200. Таким чином, він замінить і Mitsubishi Pajero Sport.Важливо
Mitsubishi L200 також поділиться 2,8-літровим 204-сильним турбодизелем та системою повного приводу Super-All Wheel Control (S-AWC) із центральним диференціалом та знижувальною передачею. Також буде набір режимів для гравію, каміння, піску, бруду та снігу.
Раніше уже розсекретили окремі деталі дизайну, а також частину приладів авто. Зокрема, позашляховик Mitsubishi Pajero отримає висотомір і кренометр.
До речі, нещодавно розсекретили новий Mitsubishi Eclipse, який став побратимом Nissan Leaf.
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