Створений спільно з виробником iPhone: розсекречено новий Mitsubishi ASX (фото)

Новий Mitsubishi ASX показали на перших офіційних фото. Компактний кросовер зазнає суттєвих змін та стане електрокаром.

Кросовер Mitsubishi ASX третього покоління вийде на ринок до кінця року. Про це повідомляє сайт Car Expert.

4,3-метровий електромобіль Mitsubishi ASX VR-e (саме так назвуть модель) не є повністю новим авто: це експортна версія кросовера Foxtron Bria. Цю модель випускає на Тайвані корпорація Foxconn, яка також відома тим, що виробляє iPhone для Apple.

Топовий варіант на 406 сил стартуватиме до сотні за 3,9 с Фото: Mitsubishi

Два авто ідентичні за дизайном. Новий Mitsubishi ASX вирізняється обтічним силуетом і має розширені задні крила, а його фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

Ніяких відмінностей від Foxtron Bria і в салоні. Електрокар отримав чотириспицеве кермо, вузький цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Дорожчі версії отримають панорамний дах, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду та електропривід дверей багажника.

Відео дня

Важливо

Повернення до витоків: розкрито нові подробиці конструкції Mitsubishi Pajero (фото)

Характеристики Mitsubishi ASX VR-e поки не розкрили, але очікується, що і силові установки запозичать в побратима. Foxtron Bria випускають у 231-сильній задньопривідній та 406-сильній повнопривідній модифікаціях. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,9 с.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Mitsubishi

Обидві версії оснащені батареєю на кВт∙год. Запас ходу становить 466 км із повним приводом та 516 км — із заднім. Ціна Mitsubishi ASX VR-e поки не оголошена, але його близнюк відносно недорогий — коштує в еквіваленті 28-34 тис. доларів.

До речі, електрокросовером стане і новий Mitsubishi Eclipse. Він матиме одразу два зарядних роз'єми.

Також Фокус повідомляв, що розсекретили недорогий електрокросовер Volkswagen ID.Era 5X.