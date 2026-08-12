Есть чем удивить: эксперт назвал лучшие китайские электромобили (фото)

Эксперт протестировал 25 китайских электромобилей разных классов и ценовых категорий и определил лучшие из них.

В Китае выпускают десятки моделей электромобилей, и некоторые из них очень неплохо зарекомендовали себя и поставляются на экспорт. Электрокары из КНР постепенно завоевывают мировой рынок, и автоэксперт и журналист Кевин Уильямс рекомендует обратить внимание на шесть из них. Об этом он рассказал на сайте Inside EVs.

Кевин Уильямс из США специализируется на электромобилях из Китая и за последние несколько лет протестировал 25 различных моделей. Среди них были самые разные автомобили — от дешевых бюджетных городских машин до роскошных седанов. Из них он выбрал фаворитов, которые бы приобрел сам.

Zeekr Mix

Zeekr Mix Фото: Zeekr

Оригинальный электромобиль Zeekr Mix вполне мог бы стать футуристической альтернативой Volkswagen ID.Buzz. У него не только авангардный монококовый дизайн, но и сразу три сдвижных двери с электроприводом. В салоне можно развернуть сиденья и разложить с помощью электропривода столик, что превращает автомобиль в своеобразную передвижную гостиную. К тому же, внутренняя отделка в Zeekr Mix не хуже, чем в премиальных Audi или BMW.

Відео дня

BYD Seagull

BYD Seagull Фото: CarNewsChina

Электромобиль BYD Seagull очень дешёвый — в Китае он стоит в эквиваленте 8–10 тысяч долларов. При этом даже в базовой версии есть кондиционер и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Компактный автомобиль рассчитан на четырех взрослых и внутри не выглядит слишком бюджетным. BYD Seagull приспособлен к городским условиям и отлично маневрирует. Электрокар мог бы стать отличной альтернативой таким моделям, как Mitsubishi i-MIEV.

Xiaomi SU7 и YU7

Xiaomi SU7 и YU7 Фото: Xiaomi

Первые электромобили Xiaomi произвели настоящий фурор на китайском рынке. Седан SU7 собрал 50 000 заказов всего за час продаж. Дизайн этих автомобилей нельзя назвать самобытным: кроссовер Xiaomi YU7 очень похож на Ferrari Purosangue, а SU7 напоминает Porsche Taycan. Они немного дешевле, чем Tesla Model 3 и Model Y, и за те же деньги предлагают гораздо более широкий набор современных технологий, а также большую мощность и запас хода. Кроме того, чувствуется, что к разработке электрокаров Xiaomi привлекли специалистов, которые умеют правильно настроить ходовую часть.

Geely EX5

Geely EX5 Фото: Geely

Массовый китайский электрокроссовер Geely EX5 по размерам схож с Toyota RAV4 и стоит в Китае и Мексике столько же, сколько VW ID.4, но показал себя лучше, чем Volkswagen. Он более просторный и богато оснащен, а его мультимедийная система проста и понятна. Geely EX5 не поразит захватывающей управляемостью или ураганной динамикой, но он безопасен и управляем, а его подвеска комфортная.

Важно

Оптимальный выбор в 2026 году: названы лучшие новые электромобили (фото)

Nio Firefly

Nio Firefly Фото: Nio

Новый Nio Firefly внешне очень напоминает Honda e, но по размерам больше. Этот компактный городской хэтчбек, претендующий на статус премиум-класса, является более доступной альтернативой таким моделям, как Fiat 500e или Mini Cooper SE. Кевин Уильямс назвал его идеальным автомобилем для своих нужд и отметил, что он действительно произвёл на него большое впечатление. Nio Firefly удобен, комфортен, отлично управляется и оснащён превосходной мультимедийной системой.

Ранее "Фокус" выбрал самые дешевые новые гибриды на украинском авторынке.

Кроме того, мы рассказывали о стильном электромобиле BYD с запасом хода 900 км.