Мають чим здивувати: експерт назвав найкращі китайські електромобілі (фото)

Фахівець випробував 25 китайських електромобілів різних класів та цінових категорій і визначив найкращі з них.

У Китаї випускають десятки електричних моделей і деякі з них дуже непогано себе зарекомендували та постачаються на експорт. Електрокари з КНР поступово завойовують глобальний ринок і автоексперт та журналіст Кевін Вільямс рекомендує звернути увагу на шість із них. Про це він розповів на сайті Inside EVs.

Кевін Вільямс зі США спеціалізується на електромобілях із Китаю і за останні кілька років провів тести 25 різних моделей. Серед них були найрізноманітніші автомобілі — від дешевих бюджетних сітікарів до розкішних седанів. Із них він обрав фаворитів, яких би придбав сам.

Zeekr Mix

Zeekr Mix Фото: Zeekr

Оригінальний електровен Zeekr Mix міг би цілком стати футуристичною альтернативою Volkswagen ID.Buzz. У нього не лише авангардний однооб'ємний дизайн, а й одразу троє зсувних дверей із електроприводом. У салоні можна розвернути сидіння та розкласти з допомогою електроприводу столик, що перетворює авто на своєрідну пересувну вітальню. До того ж, внутрішнє оздоблення у Zeekr Mix не гірше, ніж у преміальних Audi чи BMW.

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BYD Seagull

BYD Seagull Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Seagull дуже дешевий — у Китаї він коштує в еквіваленті 8-10 тисяч доларів. При цьому навіть у базовій версії є кондиціонер та сенсорний дисплей мультимедійної системи. Компактне авто розраховане на чотирьох дорослих і не видається надто бюджетним усередині. BYD Seagull пристосований до міста та чудово маневрує. Електрокар міг би стати чудовою заміною моделям на кшталт Mitsubishi i-MIEV.

Xiaomi SU7 та YU7

Xiaomi SU7 та YU7 Фото: Xiaomi

Перші електромобілі Xiaomi зробили справжній прорив на китайському ринку. Седан SU7 зібрав 50 000 замовлень усього лиш за годину продажів. Дизайн цих авто не назвеш самобутнім: кросовер Xiaomi YU7 дуже схожий на Ferrari Purosangue, а SU7 нагадує Porsche Taycan. Вони трохи дешевші за Tesla Model 3 та Model Y і за свої гроші пропонують значно ширший набір сучасних технологій, а також більші потужність і запас ходу. Крім того, відчувається, що до розробки електрокарів Xiaomi залучили фахівців, які вміють правильно налаштувати ходову.

Geely EX5

Geely EX5 Фото: Geely

Масовий китайський електрокросовер Geely EX5 за розмірами подібний до Toyota RAV4 та коштує в Китаї та Мексиці на рівні VW ID.4, але показав себе краще, ніж Volkswagen. Він просторіший та багато оснащений, а його мультимедійна система проста і зрозуміла. Geely EX5 не вразить захоплюючою керованістю чи ураганною динамікою, але є безпечним та контрольованим, а його підвіска комфортабельна.

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Nio Firefly

Nio Firefly Фото: Nio

Новий Nio Firefly зовні дуже нагадує Honda e, але більший за розмірами. Компактний міський хетчбек із претензією на преміумклас є доступнішою альтернативою моделям на кшталт Fiat 500e чи Mini Cooper SE. Кевін Вільямс назвав його ідеальним авто для своїх потреб і зазначив, що воно його дійсно вразило. Nio Firefly зручний, комфортний, гарно керується та має чудову мультимедійну систему.

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