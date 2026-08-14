650 сил и расход 4,4 л/100 км: FAW выпустила премиальный седан по цене VW Golf (фото)

Китайский концерн FAW представил новый Hongqi H7. Премиальный седан E-класса предлагается в электрифицированных версиях мощностью до 657 сил.

Седан Hongqi H7 второго поколения поступает в продажу по цене от 191 800 до 231 800 юаней ($28 500 — 34 400) — на уровне Volkswagen Golf. Об этом сообщает сайт Autohome.

Hongqi H7 предлагается в версиях мощностью до 657 сил Фото: FAW

FAW Hongqi выпускает самые роскошные и самые дорогие китайские автомобили, и именно модель этой марки использует Си Цзиньпин. Впрочем, H7 — одна из самых доступных моделей в линейке бренда.

Если Hongqi H7 первого поколения был создан на базе Toyota Crown, то его преемник представляет собой самостоятельную разработку. Его дизайн стал более динамичным, однако седан сохранил фирменную широкую решетку радиатора Hongqi.

Фото: FAW

Размеры Hongqi H7 2026:

длина — 5060 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2970 мм.

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Салон Hongqi H7 отделан кожей и деревом. Он оснащен узкой цифровой приборной панелью и большим 15,6-дюймовым сенсорным экраном. Мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом. Объем багажника составляет 500 л.

Передние сиденья оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа Фото: FAW

Передние сиденья разделены высокой консолью с холодильным отсеком. Кроме того, в комплектацию входят панорамная крыша, мощная акустика, система полуавтономного вождения, а также электропривод, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

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Новый Hongqi H7 предлагается в версиях с подключаемым гибридным приводом, оснащённых 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электродвигателями. Мощность переднеприводной версии составляет 378 сил, а полноприводной — 650 сил.

Объем багажника составляет 500 л Фото: autohome.com.cn

Расход топлива составляет 4,4 л/100 км. На выбор предлагаются аккумуляторы емкостью 23,9 и 30,3 кВт∙ч: в первом случае запас хода на электротяге составляет 180 км, во втором — 210–240 км.

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