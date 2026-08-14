650 сил і витрата 4,4 л/100 км: FAW випустили преміальний седан за ціною VW Golf (фото)

Китайський концерн FAW представив новий Hongqi H7. Преміальний седан Е-класу пропонують в електрифікованих версіях потужністю до 657 сил.

Седан Hongqi H7 другого покоління надходить у продаж за ціною від 191 800 до 231 800 юанів ($28 500 — 34 400) — на рівні Volkswagen Golf. Про це повідомляє сайт Autohome.

Hongqi H7 пропонують у версіях потужністю до 657 сил Фото: FAW

FAW Hongqi випускає найрозкішніші та найдорожчі китайські авто і саме модель цієї марки використовує Сі Цзіньпін. Утім, H7 є одним із найдоступніших у лінійці бренду.

Якщо Hongqi H7 першого покоління створили на базі Toyota Crown, то його наступник є самостійною розробкою. Його дизайн став стрімкішим, проте седан зберіг фірмову широку решітку радіатора Hongqi.

Фото: FAW

Розміри Hongqi H7 2026:

довжина — 5060 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 2970 мм.

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Салон Hongqi H7 оздоблений шкірою та деревом. Він отримав вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом. Об'єм багажника складає 500 л.

Передні сидіння отримали електропривід, вентиляцію і масаж Фото: FAW

Передні сидіння розділені високою консоллю з боксом-холодильником. Крім того, комплектація включає панорамний дах, потужну акустику, систему напівавтономного руху, а також електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь.

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Новий Hongqi H7 пропонують у плагін-гібридних версіях із 1,5-літровою бензиновою трбочетвіркою та електромоторами. Передньопривідна версія є 378-сильною, а повнопривідна — 650-сильною.

Об'єм багажника складає 500 л Фото: autohome.com.cn

Витрата пального становить 4,4 л/100 км. На вибір пропонують батареї ємністю 23,9 і 30,3 кВт∙год: у першому випадку запас ходу на електротязі становить 180 км, у другому — 210-240 км.

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