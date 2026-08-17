Украинские водительские права в Германии можно будет обменять без сдачи экзаменов: подробности

В Германии с 18 августа вступают в силу новые правила, позволяющие украинцам обменивать водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.

В Германии можно будет обменять украинские водительские удостоверения международного образца на немецкие. Сдавать теоретический и практический экзамены не нужно. Документ официально опубликован в Bundesgesetzblatt — федеральном издании, в котором публикуются законодательные акты Германии. Он вступает в силу на следующий день, то есть 18 августа.

Обмен украинских водительских прав на немецкие — что для этого нужно

Для обмена водительского удостоверения украинцам необходимо будет обратиться в ведомство по вопросам водительских прав — Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde — по месту жительства. Ведомство будет проверять документы заявителя и его право на управление транспортными средствами соответствующей категории. Для обмена водительского удостоверения категории B повторно сдавать теоретический и практический экзамены не требуется.

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Новый порядок будет распространяться на категории A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. В перечне отсутствуют категории B1, относящиеся к квадроциклам, и T — к тракторам.

Для категорий "грузовой" и "автобусный" необходимо будет подтвердить соответствие установленным требованиям в отношении состояния здоровья и зрения.

Также предусмотрено исключение: если украинские категории C или D были получены без категории B, для получения немецкой категории B необходимо будет сдать теоретический и практический экзамены.

Кроме того, распоряжением украинский язык включен в перечень языков, на которых можно сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в Германии.

До вступления в силу новых правил украинцам для получения немецких водительских прав необходимо было пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены. Общая стоимость такой процедуры могла составлять от 2 до 3 тысяч евро.

По общему правилу, иностранные водительские права в Германии можно использовать в течение шести месяцев. Для украинцев, находящихся под временной защитой в соответствии с параграфом 24 Закона о пребывании иностранцев, действуют специальные правила, позволяющие продолжать пользоваться украинскими водительскими правами.

В то же время в случае перехода с временной защиты на другой статус пребывания, например на основании работы или учебы, такое особое право утрачивается.

Напомним, тем временем стало известно, что украинские мужчины призывного возраста от 23 до 60 лет, ищущие убежища от войны, больше не могут получить временную защиту в Германии, если они не освобождены от военной службы.

Также сообщалось, что "уклонистов", "переплывших Тису", могут депортировать из ЕС.