"Уклонистов", которые "переплыли Тису", могут депортировать из ЕС, — Воскобойник

Европа может начать депортировать украинских мужчин, которые незаконно выехали из страны, условно говоря, "переплыли Тису", во время действия военного положения. Подобное решение, вероятно, вступит в действие почти через год.

Украинцев, которые во время полномасштабного вторжения России незаконно покинули страну и оказались на территории ЕС, возможно, начнут депортировать домой. Об этом, как информирует Фокус, рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

По его словам, местным властям, вероятно, будет очень трудно разобраться, кто из украинских мужчин на самом деле имеет законные основания находиться в их стране, имея возможность легально выехать за границу по разным причинам.

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А вот у тех, кто просто переплыл Тису, в паспорте нет отметки о пересечении границы, отметил чиновник, объяснив, что у таких людей, разумеется, будут проблемы.

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"Скорее всего, их будут депортировать", — предполагает Василий Воскобойник.

Впрочем, отметил он, массовые депортации украинцев из стран ЕС начнутся не раньше марта 2027 года, при внесении изменений в продление режима защиты украинцев в Европе, новую редакцию которой сейчас активно обсуждают.

Напомним, что журналисты подсчитали, сколько мужчин призывного возраста выехали из Украины.

Фокус писал, что Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежища в ЕС. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению на родину мужчин призывного возраста.

Также один из украинцев, который ранее оказался в Варшаве, решил ехать в Испанию, поскольку, по его словам, Польша меняет отношение к мужчинам-беженцам, а правоохранители проверяют у иностранцев легальность пребывания в стране.