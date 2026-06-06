"Ухилянтів", які "перепливли Тису", можуть депортувати з ЄС, — Воскобойник

Європа може почати депортувати українських чоловіків, які незаконно виїхали з країни, умовно кажучи, "перепливли Тису", під час дії військового стану. Подібне рішення, ймовірно, вступить у дію майже через рік.

Українців, які під час повномасштабного вторгнення Росії незаконно покинули країну та опинилися на території ЄС, можливо, почнуть депортувати на батьківщину. Про це, як інформує Фокус, розповів глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

За його словами, місцевій владі, ймовірно, буде дуже важко розібратися, хто з українських чоловіків насправді має законні підстави перебувати в їхній країні, маючи змогу легально виїхати за кордон з різних причин.

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А ось у тих, хто просто переплив Тису, у паспорті немає відмітки про перетин кордону, зауважив посадовець, пояснивши, що у таких людей, зрозуміло, будуть проблеми.

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"Скоріше за все, їх будуть депортувати", — припускає Василь Воскобойник.

Утім, зазначив він, масові депортації українців з країн ЄС розпочнуться не раніше березня 2027 року, при внесенні змін до продовження режиму захисту українців в Європі, нову редакцію яку зараз активно обговорюють.

Нагадаємо, що журналісти підрахували, скільки чоловіків призовного віку виїхали з України.

Фокус писав, що Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню на батьківщину чоловіків призовного віку.

Також один з українців, який раніше опинився у Варшаві, вирішив їхати до Іспанії, оскільки, за його словами, Польша змінює ставлення до чоловіків-біженців, а правоохоронці перевіряють у іноземців легальність перебування в країні.