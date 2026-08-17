Українські водійські посвідчення у Німеччині можна буде обміняти без іспитів: деталі

У Німеччині від 18 серпня набирають чинності нові правила, які дозволяють українцям обмінювати водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів.

У Німеччині можна буде обміняти українські водійські посвідчення міжнародного зразка на німецькі. Теоретичний та практичний іспити складати не потрібно. Документ офіційно опубліковано у Bundesgesetzblatt — федеральному виданні, в якому публікуються законодавчі акти Німеччини. Він вступає в силу наступного дня, тобто 18 серпня.

Обміняти українське водійське посвідчення на німецьке – що потрібно

Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав — Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde — за місцем проживання. Відомство перевірятиме документи заявника та його право на керування транспортними засобами відповідної категорії. Для обміну посвідчення категорії B повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.

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Новий порядок поширюватиметься на категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадрациклів, та T — тракторів.

Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.

Також передбачено виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний та практичний іспити.

Крім того, розпорядження додає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.

До набрання чинності новими правилами українцям для отримання німецького водійського посвідчення необхідно було проходити навчання в автошколі та складати теоретичний і практичний іспити. Загальна вартість такої процедури могла становити від 2 до 3 тисяч євро.

За загальним правилом іноземним водійським посвідченням у Німеччині можна користуватися протягом шести місяців. Для українців, які перебувають під тимчасовим захистом відповідно до параграфа 24 Закону про перебування іноземців, діють спеціальні правила, які дозволяють продовжувати користуватися українськими водійськими посвідченнями.

Водночас у разі переходу з тимчасового захисту на інший статус перебування, наприклад на підставі роботи або навчання, таке спеціальне право втрачається.

Нагадаємо, тим часом стало відомо, що українські чоловіки призовного віку від 23 до 60 років, які шукають притулку від війни, більше не можуть отримати тимчасовий захист у Німеччині, якщо вони не звільнені від військової служби.

Також повідомлялося, що "ухилянтів", які "перепливли Тису", можуть депортувати з ЄС.