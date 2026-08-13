Німеччина припинила надавати тимчасовий захист деяким українцям: про кого йдеться та що робити
Німеччина посилює правила надання тимчасового захисту українським громадянам.
Чоловіки призовного віку від 23 до 60 років, які шукають притулку від війни, більше не можуть отримати тимчасовий захист у Німеччині, якщо вони не звільнені від військової служби, повідомляє DW з посиланням на відповідь на запит видання до Міністерства внутрішніх справ Німеччини.
Нововведення стосується чоловіків, які прибули до країни з 31 липня цього року. Саме цього дня набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС. Згідно з ним, тимчасовий захист надається виключно тим, хто "виконав військовий обов’язок в Україні".
Щоб отримати тимчасовий захист, українським чоловікам потрібно буде надати докази того, що вони залишили батьківщину на законних підставах, звільнені з військової служби або зняті з військового обліку.
Як і в інших країнах Євросоюзу, ті чоловіки, які перебували в країні до ухвалення рішення Ради ЄС і мають тимчасовий захист відповідно до 24-го пункту міграційного закону, зможуть автоматично продовжити його до березня 2028 року, як і решта категорій українських біженців.
Чоловікам, які перебувають у Німеччині нелегально, може загрожувати депортація.
Якщо ж українець мобілізаційного віку не має підстав для тимчасового захисту, він може подати заяву на отримання притулку. Такі заяви розглядатимуться Федеральною службою з питань міграції та біженців (BAMF) в індивідуальному порядку.
"Військові зобов’язання в Україні самі по собі не є підставою для надання захисту відповідно до законодавства про притулок", — наголосили в МВС Німеччини.
У липні посли країн ЄС погодили продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року. Особливі вимоги до новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків європейські чиновники пояснили "законними потребами України", щоб вона "могла себе захистити".
Чехія вже активно застосовує цю норму. Всього за тиждень відмову у наданні тимчасового захисту в цій країні отримали десятки чоловіків віком від 23 до 60 років, повідомляє агентство Novinky. Як пояснюють журналісти, українські чоловіки не змогли підтвердити чеській владі виконання військового обов’язку у своїй країні.
Тим часом депутат польської партії "Право і справедливість" Анджей Шлівка запропонував депортувати українців, які або є безробітними, або працюють нелегально.
Нагадаємо, що після війни Україну можуть покинути до 600 тисяч чоловіків.
Також повідомлялося, що "ухильників", які "перепливли Тису", можуть депортувати з ЄС.