Германия перестала давать временную защиту некоторым украинцам: о ком речь и что делать

Германия ужесточает правила предоставления временной защиты для украинских граждан.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые ищут убежище от войны, больше не могут получить временную защиту в Германии, если они не освобождены от военной службы, сообщает DW с ссылкой на ответ на запрос издания в министерство внутренних дел Германии.

Нововведение касается мужчин, которые прибыли в страну с 31 июля этого года. Именно в этот день вступил в силу соответствующий пункт решения Совета ЕС. Согласно ему, временная защита предоставляется исключительно тем, чья "военная обязанность в Украине выполнена".

Чтобы получить временную защиту, украинским мужчинам необходимо будет предоставить доказательства того, что они покинули родину законно, списаны с военной службы или сняты с воинского учета.

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Как и в других странах Евросоюза, те мужчины, которые находились в стране до решения Совета ЕС и имеют временную защиту 24-му параграфу миграционного закона, смогут продлить ее автоматически до марта 2028 года, как и остальные категории украинских беженцев.

Мужчинам, которые нелегально находятся в Германии, может грозить депортация.

Если же украинец мобилизационного возраста не имеет оснований для временной защиты, он может подать заявление на получение убежища. Такие просьбы будут рассматриваться Федеральной службой по миграции и беженцам (BAMF) в индивидуальном порядке.

"Военные обязательства в Украине сами по себе не являются основанием для защиты в соответствии с законодательством об убежище", — подчеркнули в МВД Германии.

В июле послы стран ЕС согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Особые требования вновь прибывших военнообязанных мужчин европейские чиновники объяснили "законными потребностями Украины", чтобы и "могла себя защитить".

Чехия уже активно использует эту норму. Всего за неделю отказ в предоставлении временной защиты в этой стране получили десятки мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, сообщает агентство Novinky. Как объясняют журналисты, украинские мужчины не смогли подтвердить чешским властям выполнение воинской обязанности в своей стране.

Тем временем депутат польской партии "Право и справедливость" Анджей Шливка предложил депортировать украинцев, которые либо безработные, либо работают нелегально.

Напомним, после войны Украину могут покинуть до 600 тысяч мужчин.

Также сообщалось, что "уклонистов", которые "переплыли Тису", могут депортировать из ЕС.