В Украине начнут работать 50 новых камер автофиксации скорости: где будет осуществляться контроль движения

В Украине продолжают расширять сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С 20 августа на украинских дорогах начнут работать еще 50 новых систем.

После их ввода в эксплуатацию общее количество комплексов автоматической фиксации в Украине составит 426. О новых камерах на дорогах сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые камеры начнут работать в ряде городов и регионов: в Ровно, Житомире, Смиле, Черновцах, Николаеве и Стрые, а также в Киевской, Ровненской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Где начнут работать новые камеры автофиксации

Ровно:

ул. Млиновская, 26 — в направлении ул. Князя Владимира;

ул. Киевская, 6 — в направлении ул. Клима Савура;

ул. Соборная, 364 — в направлении ул. Коцюбинского;

ул. Защитников Мариуполя, 5 — в направлении ул. Киевской;

ул. Романа Шухевича, 2 — в направлении ул. Богоявленской;

ул. Кулика и Гудачека, 10 — в направлении ул. Млиновской;

перекресток ул. Соборной — Вячеслава Чорновола — Мицкевича — в направлении ул. Шопена.

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Житомир:

ул. Покровская, 21;

ул. Покровская, 148-А;

ул. Покровская, 187;

перекресток просп. Независимости и ул. Отаманов Соколовских;

ул. Чудновская, 103.

Смила:

перекресток ул. Независимости и ул. Олеся Гончара;

перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбка.

Черновцы:

ул. Сечевых Стрельцов, 6;

ул. Хотинская, 3.

Николаев:

перекресток улиц Марка Кропивницкого и Инженерной.

Стрый:

перекресток улиц Шевченко и Олесницкого.

Киевская область:

80 км+444 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;

79 км+010 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;

27 км+784 автодороги Р-69 — в направлении Киевской ГЭС;

2 км+817 автодороги Н-07 — в направлении с. Гоголев;

0 км+459 автодороги М-01-01 — в направлении Броваров;

21 км+843 автодороги М-07 — в направлении Киева.

Ровненская область:

322+490 автодороги М-06 — в направлении с. Колоденка;

299+873 автодороги М-06 — в направлении Киева;

299+894 автодороги М-06 — в направлении Ровно;

349+001 автодороги М-06 — в направлении Ровно;

346+900 автодороги М-06 — в направлении Ровно.

Днепропетровская область:

985 км+548 автодороги М-30 — в направлении Днепра;

423 км+663 автодороги Н-08 — в направлении Днепра.

Кировоградская область:

784 км+099 автодороги М-30 — в направлении Александрии;

619 км+385 автодороги М-30 — в направлении с. Кринички.

Львовская область:

50 км+620 автодороги М-11 — в направлении с. Шегини;

110 км+049 автодороги М-09 — в направлении Львова;

23 км+475 автодороги М-10 — в направлении с. Новояворовск.

Волынская область:

72 км+938 автодороги Р-15 — в направлении Владимира;

155 км+608 автодороги М-19 — в направлении с. Подгайцы;

154 км+741 автодороги М-19 — в направлении с. Прилуцкое.

Закарпатская область:

229 км+122 автодороги Н-13 — в направлении Ужгорода;

15 км+826 автодороги Н-09 — в направлении с. Лалово;

805 км+120 автодороги М-06 — в направлении Ужгорода;

805 км+120 автодороги М-06 — в направлении Мукачево.

Винницкая область:

336 км+814 автодороги М-30 — в направлении с. Вербка;

336 км+906 автодороги М-30 — в направлении с. Громадское.

Житомирская область:

2 км+283 автодороги М-21-01 — в направлении Житомира.

Тернопольская область:

250 км+096 автодороги М-19 — в направлении с. Великие Млиновцы.

Ивано-Франковская область:

4 км+482 автодороги Н-18 — в направлении Ивано-Франковска.

Черкасская область:

192 км+446 автодороги Н-16 — в направлении с. Легедзине;

530 км+055 автодороги М-30 — в направлении с. Малая Севастьяновка.

В то же время Белошицкий сообщил об отключении камеры автоматической фиксации в городе Мукачево Закарпатской области по адресу: ул. Ивана Франко, 74.

Чиновник также призвал украинских водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, 18 августа глава МВД Иван Выговский сообщил, что в Украине ужесточат ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, с 18 августа украинцам разрешили обменивать водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.