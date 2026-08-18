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В Украине начнут работать 50 новых камер автофиксации скорости: где будет осуществляться контроль движения

камера автоматической фиксации скорости
В Украине начнут работать еще 50 камер автоматической фиксации скорости | Фото: itc.ua

В Украине продолжают расширять сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С 20 августа на украинских дорогах начнут работать еще 50 новых систем.

После их ввода в эксплуатацию общее количество комплексов автоматической фиксации в Украине составит 426. О новых камерах на дорогах сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые камеры начнут работать в ряде городов и регионов: в Ровно, Житомире, Смиле, Черновцах, Николаеве и Стрые, а также в Киевской, Ровненской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Где начнут работать новые камеры автофиксации

Ровно:

  • ул. Млиновская, 26 — в направлении ул. Князя Владимира;
  • ул. Киевская, 6 — в направлении ул. Клима Савура;
  • ул. Соборная, 364 — в направлении ул. Коцюбинского;
  • ул. Защитников Мариуполя, 5 — в направлении ул. Киевской;
  • ул. Романа Шухевича, 2 — в направлении ул. Богоявленской;
  • ул. Кулика и Гудачека, 10 — в направлении ул. Млиновской;
  • перекресток ул. Соборной — Вячеслава Чорновола — Мицкевича — в направлении ул. Шопена.
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Житомир:

  • ул. Покровская, 21;
  • ул. Покровская, 148-А;
  • ул. Покровская, 187;
  • перекресток просп. Независимости и ул. Отаманов Соколовских;
  • ул. Чудновская, 103.

Смила:

  • перекресток ул. Независимости и ул. Олеся Гончара;
  • перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбка.

Черновцы:

  • ул. Сечевых Стрельцов, 6;
  • ул. Хотинская, 3.

Николаев:

  • перекресток улиц Марка Кропивницкого и Инженерной.

Стрый:

  • перекресток улиц Шевченко и Олесницкого.

Киевская область:

  • 80 км+444 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
  • 79 км+010 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
  • 27 км+784 автодороги Р-69 — в направлении Киевской ГЭС;
  • 2 км+817 автодороги Н-07 — в направлении с. Гоголев;
  • 0 км+459 автодороги М-01-01 — в направлении Броваров;
  • 21 км+843 автодороги М-07 — в направлении Киева.

Ровненская область:

  • 322+490 автодороги М-06 — в направлении с. Колоденка;
  • 299+873 автодороги М-06 — в направлении Киева;
  • 299+894 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
  • 349+001 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
  • 346+900 автодороги М-06 — в направлении Ровно.

Днепропетровская область:

  • 985 км+548 автодороги М-30 — в направлении Днепра;
  • 423 км+663 автодороги Н-08 — в направлении Днепра.

Кировоградская область:

  • 784 км+099 автодороги М-30 — в направлении Александрии;
  • 619 км+385 автодороги М-30 — в направлении с. Кринички.

Львовская область:

  • 50 км+620 автодороги М-11 — в направлении с. Шегини;
  • 110 км+049 автодороги М-09 — в направлении Львова;
  • 23 км+475 автодороги М-10 — в направлении с. Новояворовск.

Волынская область:

  • 72 км+938 автодороги Р-15 — в направлении Владимира;
  • 155 км+608 автодороги М-19 — в направлении с. Подгайцы;
  • 154 км+741 автодороги М-19 — в направлении с. Прилуцкое.

Закарпатская область:

  • 229 км+122 автодороги Н-13 — в направлении Ужгорода;
  • 15 км+826 автодороги Н-09 — в направлении с. Лалово;
  • 805 км+120 автодороги М-06 — в направлении Ужгорода;
  • 805 км+120 автодороги М-06 — в направлении Мукачево.

Винницкая область:

  • 336 км+814 автодороги М-30 — в направлении с. Вербка;
  • 336 км+906 автодороги М-30 — в направлении с. Громадское.

Житомирская область:

  • 2 км+283 автодороги М-21-01 — в направлении Житомира.

Тернопольская область:

  • 250 км+096 автодороги М-19 — в направлении с. Великие Млиновцы.

Ивано-Франковская область:

  • 4 км+482 автодороги Н-18 — в направлении Ивано-Франковска.

Черкасская область:

  • 192 км+446 автодороги Н-16 — в направлении с. Легедзине;
  • 530 км+055 автодороги М-30 — в направлении с. Малая Севастьяновка.

В то же время Белошицкий сообщил об отключении камеры автоматической фиксации в городе Мукачево Закарпатской области по адресу: ул. Ивана Франко, 74.

Чиновник также призвал украинских водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, 18 августа глава МВД Иван Выговский сообщил, что в Украине ужесточат ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, с 18 августа украинцам разрешили обменивать водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.