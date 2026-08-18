В Украине начнут работать 50 новых камер автофиксации скорости: где будет осуществляться контроль движения
В Украине продолжают расширять сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С 20 августа на украинских дорогах начнут работать еще 50 новых систем.
После их ввода в эксплуатацию общее количество комплексов автоматической фиксации в Украине составит 426. О новых камерах на дорогах сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Новые камеры начнут работать в ряде городов и регионов: в Ровно, Житомире, Смиле, Черновцах, Николаеве и Стрые, а также в Киевской, Ровненской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.
Где начнут работать новые камеры автофиксации
Ровно:
- ул. Млиновская, 26 — в направлении ул. Князя Владимира;
- ул. Киевская, 6 — в направлении ул. Клима Савура;
- ул. Соборная, 364 — в направлении ул. Коцюбинского;
- ул. Защитников Мариуполя, 5 — в направлении ул. Киевской;
- ул. Романа Шухевича, 2 — в направлении ул. Богоявленской;
- ул. Кулика и Гудачека, 10 — в направлении ул. Млиновской;
- перекресток ул. Соборной — Вячеслава Чорновола — Мицкевича — в направлении ул. Шопена.
Житомир:
- ул. Покровская, 21;
- ул. Покровская, 148-А;
- ул. Покровская, 187;
- перекресток просп. Независимости и ул. Отаманов Соколовских;
- ул. Чудновская, 103.
Смила:
- перекресток ул. Независимости и ул. Олеся Гончара;
- перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбка.
Черновцы:
- ул. Сечевых Стрельцов, 6;
- ул. Хотинская, 3.
Николаев:
- перекресток улиц Марка Кропивницкого и Инженерной.
Стрый:
- перекресток улиц Шевченко и Олесницкого.
Киевская область:
- 80 км+444 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
- 79 км+010 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
- 27 км+784 автодороги Р-69 — в направлении Киевской ГЭС;
- 2 км+817 автодороги Н-07 — в направлении с. Гоголев;
- 0 км+459 автодороги М-01-01 — в направлении Броваров;
- 21 км+843 автодороги М-07 — в направлении Киева.
Ровненская область:
- 322+490 автодороги М-06 — в направлении с. Колоденка;
- 299+873 автодороги М-06 — в направлении Киева;
- 299+894 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
- 349+001 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
- 346+900 автодороги М-06 — в направлении Ровно.
Днепропетровская область:
- 985 км+548 автодороги М-30 — в направлении Днепра;
- 423 км+663 автодороги Н-08 — в направлении Днепра.
Кировоградская область:
- 784 км+099 автодороги М-30 — в направлении Александрии;
- 619 км+385 автодороги М-30 — в направлении с. Кринички.
Львовская область:
- 50 км+620 автодороги М-11 — в направлении с. Шегини;
- 110 км+049 автодороги М-09 — в направлении Львова;
- 23 км+475 автодороги М-10 — в направлении с. Новояворовск.
Волынская область:
- 72 км+938 автодороги Р-15 — в направлении Владимира;
- 155 км+608 автодороги М-19 — в направлении с. Подгайцы;
- 154 км+741 автодороги М-19 — в направлении с. Прилуцкое.
Закарпатская область:
- 229 км+122 автодороги Н-13 — в направлении Ужгорода;
- 15 км+826 автодороги Н-09 — в направлении с. Лалово;
- 805 км+120 автодороги М-06 — в направлении Ужгорода;
- 805 км+120 автодороги М-06 — в направлении Мукачево.
Винницкая область:
- 336 км+814 автодороги М-30 — в направлении с. Вербка;
- 336 км+906 автодороги М-30 — в направлении с. Громадское.
Житомирская область:
- 2 км+283 автодороги М-21-01 — в направлении Житомира.
Тернопольская область:
- 250 км+096 автодороги М-19 — в направлении с. Великие Млиновцы.
Ивано-Франковская область:
- 4 км+482 автодороги Н-18 — в направлении Ивано-Франковска.
Черкасская область:
- 192 км+446 автодороги Н-16 — в направлении с. Легедзине;
- 530 км+055 автодороги М-30 — в направлении с. Малая Севастьяновка.
В то же время Белошицкий сообщил об отключении камеры автоматической фиксации в городе Мукачево Закарпатской области по адресу: ул. Ивана Франко, 74.
Чиновник также призвал украинских водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Напомним, 18 августа глава МВД Иван Выговский сообщил, что в Украине ужесточат ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения.
Кроме того, с 18 августа украинцам разрешили обменивать водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.