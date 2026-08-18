В Україні днями запрацюють 50 нових камер автофіксації швидкості: де контролюватимуть рух
В Україні продовжують розширювати мережу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Від 20 серпня на українських дорогах запрацюють ще 50 нових систем.
Після їхнього запуску загалом кількість комплексів автофіксації в Україні складатиме 426. Про нові камери на дорогах повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нові камери запрацюють у низці міст та регіонів: у Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях, Миколаєві та Стрию, а також у Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській та Черкаській областях.
Де запрацюють нові камери автофіксації
Рівне:
- вул. Млинівська, 26 — у напрямку вул. Князя Володимира;
- вул. Київська, 6 — у напрямку вул. Клима Савура;
- вул. Соборна, 364 — у напрямку вул. Коцюбинського;
- вул. Захисників Маріуполя, 5 — у напрямку вул. Київської;
- вул. Романа Шухевича, 2 — у напрямку вул. Богоявленської;
- вул. Кулика і Гудачека, 10 — у напрямку вул. Млинівської;
- перехрестя вул. Соборної — В'ячеслава Чорновола — Міцкевича — у напрямку вул. Шопена.
Житомир:
- вул. Покровська, 21;
- вул. Покровська, 148-А;
- вул. Покровська, 187;
- перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;
- вул. Чуднівська, 103.
Сміла:
- перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;
- перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.
Чернівці:
- вул. Січових Стрільців, 6;
- вул. Хотинська, 3.
Миколаїв:
- перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.
Стрий:
- перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.
Київська область:
- 80 км+444 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
- 79 км+010 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
- 27 км+784 автодороги Р-69 — у напрямку Київської ГЕС;
- 2 км+817 автодороги Н-07 — у напрямку с. Гоголів;
- 0 км+459 автодороги М-01-01 — у напрямку Броварів;
- 21 км+843 автодороги М-07 — у напрямку Києва.
Рівненська область:
- 322+490 автодороги М-06 — у напрямку с. Колоденка;
- 299+873 автодороги М-06 — у напрямку Києва;
- 299+894 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
- 349+001 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
- 346+900 автодороги М-06 — у напрямку Рівного.
Дніпропетровська область:
- 985 км+548 автодороги М-30 — у напрямку Дніпра;
- 423 км+663 автодороги Н-08 — у напрямку Дніпра.
Кіровоградська область:
- 784 км+099 автодороги М-30 — у напрямку Олександрії;
- 619 км+385 автодороги М-30 — у напрямку с. Кринички.
Львівська область:
- 50 км+620 автодороги М-11 — у напрямку с. Шегині;
- 110 км+049 автодороги М-09 — у напрямку Львова;
- 23 км+475 автодороги М-10 — у напрямку с. Новояворівськ.
Волинська область:
- 72 км+938 автодороги Р-15 — у напрямку Володимира;
- 155 км+608 автодороги М-19 — у напрямку с. Підгайці;
- 154 км+741 автодороги М-19 — у напрямку с. Прилуцьке.
Закарпатська область:
- 229 км+122 автодороги Н-13 — у напрямку Ужгорода;
- 15 км+826 автодороги Н-09 — у напрямку с. Лалово;
- 805 км+120 автодороги М-06 — у напрямку Ужгорода;
- 805 км+120 автодороги М-06 — у напрямку Мукачева.
Вінницька область:
- 336 км+814 автодороги М-30 — у напрямку с. Вербка;
- 336 км+906 автодороги М-30 — у напрямку с. Громадське.
Житомирська область:
- 2 км+283 автодороги М-21-01 — у напрямку Житомира.
Тернопільська область:
- 250 км+096 автодороги М-19 — у напрямку с. Великі Млинівці.
Івано-Франківська область:
- 4 км+482 автодороги Н-18 — у напрямку Івано-Франківська.
Черкаська область:
- 192 км+446 автодороги Н-16 — у напрямку с. Легедзине;
- 530 км+055 автодороги М-30 — у напрямку с. Мала Севастянівка.
Водночас Білошицький повідомив про відключення камери автофіксації у місті Мукачево Закарпатської області за адресою: вул. Івана Франка, 74.
Чиновник також закликав українських водіїв неухильно дотримуватися правил руху і режиму швидкості.
Нагадаємо, 18 серпня глава МВС Іван Вигівський повідомив, що в Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху.
Також від 18 серпня українцям дозволили обмінювати водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів.