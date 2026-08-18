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В Україні днями запрацюють 50 нових камер автофіксації швидкості: де контролюватимуть рух

камера автофіксації швидкості
В Україні запрацюють ще 50 камер автофіксації швидкості | Фото: itc.ua

В Україні продовжують розширювати мережу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Від 20 серпня на українських дорогах запрацюють ще 50 нових систем.

Після їхнього запуску загалом кількість комплексів автофіксації в Україні складатиме 426. Про нові камери на дорогах повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові камери запрацюють у низці міст та регіонів: у Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях, Миколаєві та Стрию, а також у Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській та Черкаській областях.

Де запрацюють нові камери автофіксації

Рівне:

  • вул. Млинівська, 26 — у напрямку вул. Князя Володимира;
  • вул. Київська, 6 — у напрямку вул. Клима Савура;
  • вул. Соборна, 364 — у напрямку вул. Коцюбинського;
  • вул. Захисників Маріуполя, 5 — у напрямку вул. Київської;
  • вул. Романа Шухевича, 2 — у напрямку вул. Богоявленської;
  • вул. Кулика і Гудачека, 10 — у напрямку вул. Млинівської;
  • перехрестя вул. Соборної — В'ячеслава Чорновола — Міцкевича — у напрямку вул. Шопена.
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Житомир:

  • вул. Покровська, 21;
  • вул. Покровська, 148-А;
  • вул. Покровська, 187;
  • перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;
  • вул. Чуднівська, 103.

Сміла:

  • перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;
  • перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.

Чернівці:

  • вул. Січових Стрільців, 6;
  • вул. Хотинська, 3.

Миколаїв:

  • перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.

Стрий:

  • перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.

Київська область:

  • 80 км+444 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
  • 79 км+010 автодороги Н-01 — у напрямку с. Леонівка;
  • 27 км+784 автодороги Р-69 — у напрямку Київської ГЕС;
  • 2 км+817 автодороги Н-07 — у напрямку с. Гоголів;
  • 0 км+459 автодороги М-01-01 — у напрямку Броварів;
  • 21 км+843 автодороги М-07 — у напрямку Києва.

Рівненська область:

  • 322+490 автодороги М-06 — у напрямку с. Колоденка;
  • 299+873 автодороги М-06 — у напрямку Києва;
  • 299+894 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
  • 349+001 автодороги М-06 — у напрямку Рівного;
  • 346+900 автодороги М-06 — у напрямку Рівного.

Дніпропетровська область:

  • 985 км+548 автодороги М-30 — у напрямку Дніпра;
  • 423 км+663 автодороги Н-08 — у напрямку Дніпра.

Кіровоградська область:

  • 784 км+099 автодороги М-30 — у напрямку Олександрії;
  • 619 км+385 автодороги М-30 — у напрямку с. Кринички.

Львівська область:

  • 50 км+620 автодороги М-11 — у напрямку с. Шегині;
  • 110 км+049 автодороги М-09 — у напрямку Львова;
  • 23 км+475 автодороги М-10 — у напрямку с. Новояворівськ.

Волинська область:

  • 72 км+938 автодороги Р-15 — у напрямку Володимира;
  • 155 км+608 автодороги М-19 — у напрямку с. Підгайці;
  • 154 км+741 автодороги М-19 — у напрямку с. Прилуцьке.

Закарпатська область:

  • 229 км+122 автодороги Н-13 — у напрямку Ужгорода;
  • 15 км+826 автодороги Н-09 — у напрямку с. Лалово;
  • 805 км+120 автодороги М-06 — у напрямку Ужгорода;
  • 805 км+120 автодороги М-06 — у напрямку Мукачева.

Вінницька область:

  • 336 км+814 автодороги М-30 — у напрямку с. Вербка;
  • 336 км+906 автодороги М-30 — у напрямку с. Громадське.

Житомирська область:

  • 2 км+283 автодороги М-21-01 — у напрямку Житомира.

Тернопільська область:

  • 250 км+096 автодороги М-19 — у напрямку с. Великі Млинівці.

Івано-Франківська область:

  • 4 км+482 автодороги Н-18 — у напрямку Івано-Франківська.

Черкаська область:

  • 192 км+446 автодороги Н-16 — у напрямку с. Легедзине;
  • 530 км+055 автодороги М-30 — у напрямку с. Мала Севастянівка.

Водночас Білошицький повідомив про відключення камери автофіксації у місті Мукачево Закарпатської області за адресою: вул. Івана Франка, 74.

Чиновник також закликав українських водіїв неухильно дотримуватися правил руху і режиму швидкості.

Нагадаємо, 18 серпня глава МВС Іван Вигівський повідомив, що в Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Також від 18 серпня українцям дозволили обмінювати водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів.