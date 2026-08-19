Toyota предписала механикам бить по мотору молотком: что это даст

Инженеры гарантийного отдела Toyota придумали оригинальное решение для проверки пикапов Toyota и внедорожников Lexus на наличие потенциально катастрофического дефекта двигателя, который привел к масштабной и продолжающейся кампании по отзыву более 250 тысяч пикапов и внедорожников.

С этой целью они использовали небольшой пластиковый молоток, специально разработанный для создания вибрации, которую можно измерить в контролируемой среде, сообщает The Drive.

Измеряя вибрации, распространяющиеся по двигателю при ударе этим инструментом, Toyota может определить состояние важных компонентов, не разбирая двигатель для дорогостоящего и трудоемкого физического осмотра.

"В основе этой проверки лежит использование резонансной частоты передней части коленчатого вала для оценки состояния первого коренного подшипника. Разработка этой проверки компанией Toyota включала тестирование множества двигателей для выявления различий в резонансной частоте между первым коренным подшипником с аномальным износом и без него", — рассказал журналистам представитель японского автопроизводителя.

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В Toyota подключают небольшой акселерометр к болту коленчатого вала, а затем ударяют молоточком по самому шкиву в положении "3 часа" после того, как в машине заменены жидкости и проверены другие факторы.

Акселерометр подключают к болту коленчатого вала Фото: pickuptrucktalk

Для корректной работы программного обеспечения сила удара должна находиться в определенном диапазоне, а сам молоток предоставляет технику обратную связь, если его удар слишком слабый или слишком сильный.

Удар наносят в положении "3 часа" Фото: pickuptrucktalk

Поскольку каждый компонент изготавливается по идентичным спецификациям (одинаковая форма, одинаковый состав материала, одинаковая масса), это значит, что все они вибрируют с одинаковой частотой.

Инструменты, используемые для обработки этих деталей, изнашиваются со временем, и допуски становятся менее жесткими, но производители устанавливают диапазон допустимых значений, а стандартные процедуры контроля качества гарантируют, что продукт остается в пределах спецификаций производителя.

Однако без ошибок не обходится. По утверждениям Toyota, остатки материала, оставшиеся в процессе производства, разрушают один из основных подшипников, что в конечном итоге приводит к поломке двигателя.

Компания минимизировала риск попадания мусора в картер двигателя новых грузовиков, но во многих случаях ущерб уже имеется.

Это одна из причин, почему отзывная кампания Toyota для двигателей V6 кажется такой разрозненной. Автопроизводитель продолжает утверждать, что не каждому грузовику с двигателем V35A действительно требуется его замена.

И если клиенты компании скептичны, то Toyota надеется, что новая процедура с использованием молоточка поможет определить, насколько износился главный подшипник. В сочетании с программным анализом срока службы пикапа специалисты Toyota смогут с достаточной, хотя и не 100%-й, уверенностью определить, вышел ли данный двигатель из строя.

Напомним, Toyota разрабатывает "умную" АКПП, которая сможет запоминать команды водителя.

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