Toyota разрабатывает "умную" АКПП: что измеится для водителей

Toyota изучает новую систему управления переключением передач, которая может лучше реагировать на водителя и даже запоминать его желания.

Соответствующий патент обнаружил и данных из него опубликовал авторесурс CarBuzz.

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) с возможностью ручного переключения существуют уже давно, но действительно хорошими они стали в последние лет. Особенно хорошие они у Porsche, автомобили которого отличаются почти полным управлением с помощью подрулевых лепестков на автоматических коробках передач с гидротрансформатором, а также отлично показала себя система Tiptronic от VW.

Проблема этих систем заключается в попытке защитить автомобиль от водителя.

"Если вы хотите включить вторую передачу на скорости 100 миль в час, автомобиль с радостью позволит вам резко переключиться на пониженную передачу и одновременно взорвет двигатель на миллион кусочков. Автоматическая коробка передач этого не позволит. То же самое произойдет и в обратном направлении: механическая коробка передач с удовольствием включит шестую передачу, пока вы едете на холостом ходу, заглушая двигатель. Автоматическая коробка с подрулевыми лепестками этого не сделает", — отмечают обозреватели ресурса.

Відео дня

На этом фоне новое изобретение Toyota позволит водителю запоминать "невыполнимые запросы", а затем выполнять их позже.

В то время как обычные автомобили просто проигнорируют запрос на переключение на пониженную передачу при резком торможении, когда обороты все еще слишком высоки, новое изобретение Toyota этого не сделает. Оно запомнит запрос, и как только обороты упадут, оно выберет эту передачу.

Фото: CarBuzz

Фото: CarBuzz

Фото: CarBuzz

Задержка может составлять всего секунду или даже меньше.

Идея Toyota также предполагает активное изменение оборотов двигателя, при которых допускается переключение на пониженную передачу.

При резком торможении двигатель будет продолжать замедляться. Поэтому, возможно, вместо переключения на пониженную передачу, которое позволит достичь только 6000 об/мин на двигателе с красной зоной в 7000 об/мин, при резком торможении это позволит достичь 6500 или даже больше.

Это также позволит разрешить переключение на обороты немного выше красной зоны, зная, что резкое торможение снизит конечную скорость двигателя за короткое время, необходимое для переключения. Сохраняя двигатель, но повышая отзывчивость.

Еще один плюс системы в том, что она даст возможность предотвратить автоматическое переключение на повышенную передачу, которое происходит при прекращении разгона или разгоне до красной зоны.

Напомним, в австралийском городке Нхилл обнаружили Toyota Land Cruiser 200, который проехал миллион километров и сохранил заводской силовой агрегат.

Также сообщалось, что в начале августа в Китае представили топовую версию Toyota Sienna. Там эта модель продается под названием Granvia.