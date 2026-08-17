Toyota розробляє "розумну" АКПП: що зміниться для водіїв

Toyota вивчає нову систему управління перемиканням передач, яка може краще реагувати на водія і навіть запам'ятовувати його побажання.

Відповідний патент виявив та опублікував інформацію з нього авторесурс CarBuzz.

Автоматична коробка перемикання передач (АКПП) з можливістю ручного перемикання існує вже давно, але по-справжньому якісними вони стали лише останніми роками. Особливо хороші вони у Porsche, автомобілі якого відрізняються майже повним керуванням за допомогою підрульових пелюсток на автоматичних коробках передач з гідротрансформатором, а також чудово зарекомендувала себе система Tiptronic від VW.

Проблема цих систем полягає в тому, що вони намагаються захистити автомобіль від водія.

"Якщо ви хочете увімкнути другу передачу на швидкості 100 миль на годину, автомобіль із задоволенням дозволить вам різко переключитися на нижчу передачу й водночас розірве двигун на мільйон шматочків. Автоматична коробка передач цього не дозволить. Те саме відбудеться й у зворотному напрямку: механічна коробка передач із задоволенням увімкне шосту передачу, поки ви їдете на холостому ходу, заглушаючи двигун. Автоматична коробка передач із підрульовими пелюстками цього не зробить", — зазначають оглядачі ресурсу.

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На цьому тлі новий винахід Toyota дасть водієві змогу запам'ятовувати "невиконувані запити", а потім виконувати їх пізніше.

Тоді як звичайні автомобілі просто проігнорують запит на перемикання на нижчу передачу під час різкого гальмування, коли оберти ще занадто високі, новий винахід Toyota цього не зробить. Воно запам'ятає запит, і щойно оберти впадуть, воно вибере цю передачу.

Фото: CarBuzz

Фото: CarBuzz

Фото: CarBuzz

Затримка може становити всього секунду або навіть менше.

Ідея Toyota також передбачає активну зміну обертів двигуна, при яких допускається перемикання на нижчу передачу.

Під час різкого гальмування двигун продовжуватиме сповільнюватися. Тому, можливо, замість перемикання на нижчу передачу, яке дозволить досягти лише 6000 об/хв на двигуні з червоною зоною в 7000 об/хв, під час різкого гальмування це дозволить досягти 6500 або навіть більше.

Це також дозволить перемикатися на оберти, що трохи перевищують червону зону, знаючи, що різке гальмування знизить кінцеву швидкість двигуна за короткий проміжок часу, необхідний для перемикання. Таким чином, можна зберегти двигун, але підвищити чутливість.

Ще одна перевага системи полягає в тому, що вона дасть змогу запобігти автоматичному перемиканню на вищу передачу, яке відбувається під час припинення розгону або розгону до червоної зони.

Нагадаємо, що в австралійському містечку Нхілл виявили Toyota Land Cruiser 200, який проїхав мільйон кілометрів і зберіг заводський силовий агрегат.

Також повідомлялося, що на початку серпня в Китаї презентували топову версію Toyota Sienna. Там ця модель продається під назвою Granvia.