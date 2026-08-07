Японское качество: обнаружен Toyota Land Cruiser 200 с пробегом в миллион километров (фото)

Toyota Land Cruiser 2009 года продемонстрировал образцовую выносливость. Внедорожник проехал миллион километров и сохранил заводской силовой агрегат.

Надежный Toyota Land Cruiser 200 обнаружили в австралийском городке Нхилл. Об автомобиле рассказали на сайте ABC News.

Владелец Гарри Дрисколл использовал Toyota Land Cruiser в качестве служебного автомобиля Фото: ABC News

Владелец Toyota Land Cruiser Гарри Дрисколл объяснил, что это его рабочий автомобиль. Он занимается торговлей зерном и регулярно посещает отдалённые фермерские хозяйства в штате Виктория. В среднем автомобиль проезжал по 180 км в день.

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Toyota Land Cruiser 200 сохранил заводской силовой агрегат — 4,5-литровый турбодизель мощностью 265 к. с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Серьёзных неисправностей у автомобиля не было, и он никогда не подводил. Кузов и салон также неплохо сохранились.

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Салон Toyota Land Cruiser неплохо сохранился Фото: ABC News Автомобиль вышел из эксплуатации при пробеге 999 999 км Фото: ABC News

Гарри Дрисколл считает, что залог надежности — регулярное техническое обслуживание автомобиля каждые 10 000 км. Внедорожник 100 раз проходил плановое ТО, что подтвердил местный дилер Toyota. Там отметили, что еще не встречали Land Cruiser 200 с таким пробегом.

Сейчас Toyota Land Cruiser выставлен на продажу Фото: ABC News

Сейчас австралиец планирует продать Toyota Land Cruiser на аукционе. Он специально перестал эксплуатировать автомобиль при пробеге 999 999 км, чтобы отметку в миллион километров преодолел уже новый владелец.

Кстати, недавно на рынок вернулся оригинальный кабриолет Toyota Land Cruiser 70 80-х годов.

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