Японська якість: виявлено Toyota Land Cruiser 200 з пробігом мільйон кілометрів (фото)

Toyota Land Cruiser 2009 року продемонстрував зразкову витривалість. Позашляховик проїхав мільйон кілометрів і зберіг рідний силовий агрегат.

Надійний Toyota Land Cruiser 200 виявили в австралійському містечку Нхілл. Про автомобіль розповіли на сайті ABC News.

Власник Гаррі Дрісколл використовував Toyota Land Cruiser як робоче авто Фото: ABC News

Власник Toyota Land Cruiser Гаррі Дрісколл пояснив, що це його робоча машина. Він зернотрейдер і регулярно відвідує віддалені фермерські господарства у штаті Вікторія. У середньому авто проїжджало по 180 км на день.

Важливо

Японська класика: в Україні помітили преміальну Toyota 70-х у чудовому стані (фото)

Toyota Land Cruiser 200 зберіг рідний силовий агрегат — 4,5-літровий турбодизель потужністю 265 к. с. та 6-ступінчасту автоматичну КПП. Серйозних несправностей в авто не було і воно ніколи не підводило. Кузов і салон також непогано збереглися.

Салон Toyota Land Cruiser непогано зберігся Фото: ABC News Експлуатацію авто припинили на пробігу 999 999 км Фото: ABC News

Запорукою надійності Гаррі Дрісколл вважає регулярне обслуговування автомобіля кожні 10 000 км. Позашляховик 100 разів проходив планове ТО і це підтвердив місцевий дилер Toyota. Там зазначили, що ще не зустрічали Land Cruiser 200 з таким пробігом.

Відео дня

Зараз Toyota Land Cruiser виставили на продаж Фото: ABC News

Зараз австралієць планує продати Toyota Land Cruiser на аукціоні. Він навмисно перестав експлуатувати автомобіль на пробігу 999 999 км, аби позначку в мільйон кілометрів перетнув уже новий власник.

Між іншим, нещодавно на ринок повернули оригінальний кабріолет Toyota Land Cruiser 70 80-х років.

Також Фокус розповідав про Volkswagen Passat із пробігом мільйон кілометрів.