От создателей заряженных Mercedes: Toyota представила роскошное семейное авто (фото)

Минивэн Toyota Sienna получил новую люксовую модификацию. У семейного авто дорогой салон и богатая комплектация.

Топовую версию Toyota Sienna представили в Китае, где эта модель продается под названием Granvia. Об этом сообщает сайт Autohome.

Минивэн получил обвес, а его высоту увеличили Фото: autohome.com.cn

Роскошная версия минивэна создана совместно с известным немецким тюнинг-ателье Lorinser, которое обычно занимается доработкой Mercedes-Benz. Новая Toyota Granvia Lorinser будет выпускаться небольшими партиями.

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Минивэн Toyota получил от Lorinser широкую хромированную решетку радиатора, новые бамперы и обвес. Кроме того, его высота была увеличена на 160 мм, что сделало салон более просторным.

Салон отделан кожей Nappa и деревом Фото: autohome.com.cn

Интерьер Toyota Granvia Lorinser отделан дорогой кожей Nappa и деревом, а потолок оснащен подсветкой, имитирующей звёздное небо. Минивэн предлагается в семиместной комплектации, причем на втором ряду установлены отдельные широкие кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и выдвижными подставками для ног.

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Кроме того, в комплектацию Toyota Granvia Lorinser входят 25-дюймовый монитор для задних пассажиров, панорамная крыша со регулируемой степенью тонировки, навигация, холодильник и камеры кругового обзора.

На втором ряду установлены отдельные кресла с электроприводом и вентиляцией Фото: autohome.com.cn

Как и стандартный минивэн Toyota Sienna, версия Granvia Lorinser оснащена 2,5-литровой гибридной установкой мощностью 245 сил. За дополнительную плату доступен полный привод.

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