Від творців заряджених Mercedes: Toyota представила розкішне сімейне авто (фото)

Мінівен Toyota Sienna отримав нову люксову модифікацію. У сімейного авто дорогий салон та багате оснащення.

Топовий Toyota Sienna презентували в Китаї, де модель продається під назвою Granvia. Про це повідомляє сайт Autohome.

Мінівен отримав обвіс, а його висоту збільшили Фото: autohome.com.cn

Розкішна версія мінівена створена спільно з відомим німецьким тюнінг-ательє Lorinser, яке зазвичай доопрацьовує Mercedes-Benz. Нова Toyota Granvia Lorinser випускатиметься невеликими партіями.

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Мінівен Toyota отримав від Lorinser широку хромовану решітку радіатора, нові бампери та обвіс. Крім того, йому збільшили на 160 мм висоту, що зробило салон просторішим.

Салон оздобили шкірою Nappa і деревом Фото: autohome.com.cn

Інтер'єр Toyota Granvia Lorinser оздобили дорогою шкірою Nappa та деревом, а стеля отримала підсвічування, яке імітує зоряне небо. Мінівен пропонують у семимісному виконанні, причому на другому ряді встановлені окремі широкі крісла з електроприводом, підігрівом, вентиляцією та висувними підставками під ноги.

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Крім того, комплектація Toyota Granvia Lorinser включає 25-дюймовий монітор для задніх пасажирів, панорамний дах зі змінним тонуванням, навігацію, холодильник і камери кругового огляду.

На другому ряду встановлені окремі крісла з електроприводом і вентиляцією Фото: autohome.com.cn

Як і стандартний мінівен Toyota Sienna, варіант Granvia Lorinser оснащений 2,5-літровою гібридною установкою потужністю 245 сил. За доплату доступний повний привід.

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