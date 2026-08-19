Toyota наказала механікам бити по двигуну молотком: що це дасть

Інженери гарантійного відділу Toyota запропонували оригінальне рішення для перевірки пікапів Toyota та позашляховиків Lexus на наявність потенційно катастрофічного дефекту двигуна, який спричинив масштабну кампанію з відкликання понад 250 тисяч пікапів та позашляховиків, що триває й досі.

З цією метою вони використовували невеликий пластиковий молоток, спеціально розроблений для створення вібрації, яку можна виміряти в контрольованому середовищі, повідомляє The Drive.

Вимірюючи вібрації, що поширюються по двигуну під час удару цим інструментом, Toyota може визначити стан важливих компонентів, не розбираючи двигун для дорогого та трудомісткого фізичного огляду.

"В основі цієї перевірки лежить використання резонансної частоти передньої частини колінчастого вала для оцінки стану першого корінного підшипника. Розробка цієї перевірки компанією Toyota включала тестування безлічі двигунів для виявлення відмінностей у резонансній частоті між першим корінним підшипником з аномальним зносом і без нього", — розповів журналістам представник японського автовиробника.

Відео дня

У Toyota підключають невеликий акселерометр до болта колінчастого вала, а потім ударяють молоточком по самому шківу в положенні "3 години" після того, як у машині замінено рідини та перевірено інші фактори.

Акселерометр підключають до болта колінчастого вала Фото: pickuptrucktalk

Для належного функціонування програмного забезпечення сила удару має перебувати в певному діапазоні, а сам молоток надає техніці зворотний зв’язок, якщо його удар занадто слабкий або занадто сильний.

Удар завдають у положенні "3 години" Фото: pickuptrucktalk

Оскільки кожен компонент виготовляється за однаковими технічними умовами (однакова форма, однаковий склад матеріалу, однакова маса), це означає, що всі вони вібрують з однаковою частотою.

Інструменти, що використовуються для обробки цих деталей, з часом зношуються, і допуски стають менш суворими, але виробники встановлюють діапазон допустимих значень, а стандартні процедури контролю якості гарантують, що продукт залишається в межах технічних вимог виробника.

Однак без помилок не обходиться. За твердженнями Toyota, залишки матеріалу, що залишилися в процесі виробництва, руйнують один з основних підшипників, що зрештою призводить до поломки двигуна.

Компанія мінімізувала ризик потрапляння сміття в картер двигуна нових вантажівок, але в багатьох випадках збитки вже завдано.

Це одна з причин, чому кампанія Toyota з відкликання двигунів V6 здається такою розрізненою. Автовиробник продовжує стверджувати, що не кожній вантажівці з двигуном V35A дійсно потрібна його заміна.

І якщо клієнти компанії ставляться до цього скептично, то Toyota сподівається, що нова процедура з використанням молотка допоможе визначити, наскільки зношений головний підшипник. У поєднанні з програмним аналізом терміну експлуатації пікапа фахівці Toyota зможуть із достатньою, хоча й не 100-відсотковою, впевненістю визначити, чи вийшов цей двигун з ладу.

Нагадаємо, що Toyota розробляє "розумну" АКПП, яка зможе запам'ятовувати команди водія.

Також повідомлялося, як тепер виглядає Toyota Avalon, призначена для китайського ринку.