Чешский гиперкар установил рекорд скорости: что известно об этом авто (видео)

Чешский гиперкар Praga Bohema, которому разрешено движение не только по гоночным трассам, но и по дорогам общего пользования, побил шестилетний рекорд скорости для дорожного автомобиля на трассе Спа-Франкоршам, расположенной на юго-востоке Бельгии, в лесистом регионе Арденны, вблизи городов Спа, Малмеди и Ставло.

Таким образом Praga Bohema побил рекорд Pagani Huayra, пишет Autoevolution.

За рулем Bohema находился собственный тест-пилот компании Алеш Йирасек, и машина проехала трассу за 2:21.42 минуты, что на 1,6 секунды быстрее, чем автомобиль, ранее владевший рекордом, Pagani Huayra BC Roadster, который в 2019 году проехал Спа за 2:23.08 минуты.

Гиперкар проехал трассу за 2:21.42 минуты Фото: autoevolution.com

К слову, этот заезд был совершенно незапланированным, а авто никак не готовили к рекорду. Более того, гиперкар ехал на дорожных шинах, в то время как на трассе находились другие машины.

Praga Bohema — что известно об этом авто

Praga Bohema — автомобиль, о котором редко пишут в новостях. Это дорожный гиперкар из Чехии от исторической марки Praga. Он создан как для трека, так и для дорог общего пользования.

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Машина полностью изготовлена из углеволокна и весит 989 кг, оснащена 700-сильным мотором V6 с двойным турбонаддувом, который является модифицированным вариантом силового агрегата, обычно используемого в Nissan GT-R, и в этой модификации развивает 690 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость этого автомобиля — 317 км/ч Фото: autoevolution.com

Двигатель управляется шестиступенчатой ​​секвентальной коробкой передач.

Максимальная скорость этого автомобиля составляет 317 км/ч, а время разгона с места до 100 км/ч — ровно три секунды Всего было выпущено 89 таких авто стоимостью около $1,3 миллиона каждое.

Напомним, малоизвестная модель из Чехии с двигателем Nissan оставила позади именитые Ferrari, Porsche и McLaren.

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