Чеський гіперкар встановив рекорд швидкості: що відомо про цей автомобіль (відео)

Чеський гіперкар Praga Bohema, якому дозволено рухатися не лише на гоночних трасах, а й на дорогах загального користування, побив шестирічний рекорд швидкості для дорожнього автомобіля на трасі Спа-Франкоршам, розташованій на південному сході Бельгії, у лісистому регіоні Арденни, поблизу міст Спа, Малмеді та Ставло.

Таким чином Praga Bohema побив рекорд Pagani Huayra, пише Autoevolution.

За кермом Bohema сидів власний тест-пілот компанії Алеш Йірасек, і машина проїхала трасу за 2:21,42 хвилини, що на 1,6 секунди швидше, ніж попередній автомобіль-рекордсмен Pagani Huayra BC Roadster, який у 2019 році проїхав Спа за 2:23,08 хвилини.

Гіперкар проїхав трасу за 2:21,42 хвилини Фото: autoevolution.com

До речі, цей заїзд був абсолютно незапланованим, а автомобіль ніяк не готували до рекорду. Ба більше того, гіперкар їхав на дорожніх шинах, тоді як на трасі перебували інші машини.

Praga Bohema — що відомо про цей автомобіль

Praga Bohema — автомобіль, про який нечасто пишуть у новинах. Це дорожній гіперкар із Чехії від історичної марки Praga. Він створений як для треку, так і для доріг загального користування.

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Автомобіль повністю виготовлений з вуглепластику і важить 989 кг, оснащений 700-сильним двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, що є модифікованою версією силового агрегату, який зазвичай використовується в Nissan GT-R, і в цій модифікації розвиває 690 кінських сил та 780 Нм крутного моменту.

Максимальна швидкість цього автомобіля — 317 км/год Фото: autoevolution.com

Двигун керується шестиступінчастою секвентальною коробкою передач.

Максимальна швидкість цього авто становить 317 км/год, а час розгону з місця до 100 км/год — рівно три секунди. Загалом було випущено 89 таких автомобілів вартістю близько $1,3 мільйона кожен.

Нагадаємо, маловідома модель із Чехії з двигуном Nissan випередила такі відомі бренди, як Ferrari, Porsche та McLaren.

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