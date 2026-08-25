В Китае презентуют по три новых модели авто в день, но их не хотят покупать

С начала года в Китае представили более полутысячи новых моделей автомобилей, однако их продажи существенно снижаются.

Китайский автопром буквально фонтанирует премьерами. Только с января по май местные автопроизводители представили рекордные 542 новые модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Выходит, что в среднем в Китае в этом году презентуют по 3,6 авто в день. Впрочем, во время автошоу или в отдельные дни этот показатель выше: 16 июля дебютировали сразу восемь новых моделей.

Продажи BYD в Китае упали на 16% Фото: BYD Auto

Однако несмотря на такую активность производителей, самый большой в мире авторынок в 2026 году демонстрирует существенное падение. Продажи авто в Китае рухнули сразу на 21%, а спрос на электрокары и плагин-гибриды упал на 13%. Один из лидеров китайского автопрома BYD за первое полугодие показал снижение продаж на 16%.

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Одной из причин падения является сокращение правительственных субсидий отрасли. К тому же многие китайские автопроизводители, вроде Nio, гнались не за доходами, а за цифрами продаж и пытались наращивать производство, однако не учли, что авторынок КНР уже насытился.

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Если лет 15-20 назад автомобиль в Китае был роскошью, то теперь машины уже есть во многих семьях. Итак, теперь за покупателя нужно бороться активнее и многие китайские автопроизводители могут не выдержать конкуренции.

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