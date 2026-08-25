У Китаї презентують по три нові моделі авто на день, але їх не хочуть купувати

Із початку року в Китаї презентували понад пів тисячі нових моделей автомобілів, проте їх продажі суттєво знижуються.

Китайський автопром буквально фонтанує прем'єрами. Лише з січня по травень місцеві автовиробники представили рекордні 542 нові моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Виходить, що у середньому в Китаї цьогоріч презентують по 3,6 авто на день. Утім, під час автошоу чи в окремі дні цей показник вищий: приміром, 16 липня, дебютували одразу вісім нових моделей.

Продажі BYD у Китаї впали на 16% Фото: BYD Auto

Одначе, попри таку активність виробників, найбільший у світі авторинок в 2026 році демонструє суттєве падіння. Продажі авто в Китаї обвалилися одразу на 21%, а попит на електрокари та плагін-гібриди упав на 13%. Один із лідерів китайського автопрому BYD за перше півріччя показав зниження продажів на 16%.

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Однією з причин падіння є скорочення урядових субсидій для галузі. До того ж, чимало китайських автовиробників, на кшталт Nio, гналися не за прибутками, а за цифрами продажу та намагалися нарощувати виробництво, проте не врахували, що авторинок КНР вже наситився.

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Якщо років 15-20 тому авто в Китаї було розкішшю, то тепер машини вже є у багатьох сім'ях. Отже, тепер за покупця потрібно боротися активніше і чимало китайських автовиробників можуть не витримати конкуренції.

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