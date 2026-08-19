Можуть розорити власника: механіки назвали найдорожчі в утриманні вживані авто (фото)

Деякі автомобілі з пробігом із часом можуть перетворитися на бездонну прірву, в якій зникають гроші. Експерти порадили, від яких моделей варто відмовитися.

Нерідко вживані авто дуже швидко втрачають у ціні і, на перший погляд, видаються вдалою покупкою. Утім, деякі подібні моделі дешевшають через ненадійність чи надзвичайно дорогий ремонт. Фахові механіки назвали п'ять авто з пробігом, які краще не обирати. Про це повідомляє сайт GoBankingRates.

Зазвичай недешевими в утриманні є вживані авто преміумкласу, які можуть розорити другого чи третього власника. Це не 20-річні Honda Civic, які недорогі в експлуатації та досі їздять без будь-яких серйозних проблем.

Range Rover

Range Rover Фото: Land Rover

Range Rover потужний, комфортабельний і дуже розкішний усередині, проте не вирізняється надійністю і деякі екземпляри перебували на СТО по шість місяців на рік. Автомеханік Марк Скірвін зазначив, що запчастини для старих Range Rover не лише дорогі, а й доволі рідкісні — їх доводиться чекати. Приміром, ремонт пневмопідвіски обійдеться в 4000 доларів, а його потребують майже всі позашляховики з пробігом 160 000 км. Експерти підрахували, що в середньому за 10 років на ремонт та обслуговування Range Rover витрачають 20 136 доларів.

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Porsche Cayenne

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Porsche Cayenne — чудовий спортивний кросовер, а от вартість його ремонту вже не настільки приваблива. Механік Алан Гелфанд, який спеціалізується на німецьких авто, пояснив, що і запчастини до моделі дорогі, і вартість робіт висока. Лише Range Rover дорожчий в утриманні. Недешевими є ремонт системи охолодження, приводних валів та гальм.

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Audi Q7

Audi Q7 Фото: Audi

Audi Q7 — ще один дорогий в утриманні кросовер. Марк Скірвін зазначає, що німецьке авто має занадто складну конструкцію та потребує специфічних оригінальних запчастин, особливо якщо мова йде про електроніку. Дешеві замінники не завжди підійдуть. Підраховано, що 10 років обслуговування Audi Q7 обходяться в середньому в 13 157 доларів.

Mercedes-Benz S-Class

Mercedes S-Class Фото: Mercedes-Benz

Розкішні представницькі седани не можуть бути дешевими в утриманні й Mercedes S-Class — яскраве підтвердження цьому. Алан Гелфанд наголосив, що особливо уважними треба бути до екземплярів із пробігом понад 160 000 км, адже в них часто виходять із ладу пневмопідвіска Airmatic та електроніка, а також підтікає мастило. У середньому 10 років утримання Mercedes S-Class обійдуться в 13 000 доларів, проте ця сума не враховує затрати на ремонт двигуна чи трансмісії.

Ram 2500

Ram 2500 Фото: RAM

Пікап Ram 2500 — єдина не преміальна модель у цьому переліку. Він є прикладом того, що автомобілі масового сегменту можуть бути недешевими в ремонті. Можливо, запчастини до нього не настільки дорогі, як до Cayenne чи S-Class, та пікап частіше ламається. Автоекспертка Мелані Муссон зазначила, що в Ram 2500 ненадійні турбодизелі зі складним та ненадійним обладнанням, покликаним знизити рівень шкідливих викидів. Також проблемними є трансмісія та навіть підсилювач керма. А ще пікап страждає від дрібних несправностей електросклопідіймачів чи дверних замків.

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