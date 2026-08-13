Економлять пальне і кошти: найкращі гібриди з пробігом в Україні (фото)

Українці в 2026 році активно купують вживані гібриди. Фокус вибрав найоптимальніші моделі на вторинному ринку.

Різке подорожчання пального збільшило попит на гібриди в Україні – їх продажі в 2026 році б’ють рекорди. Переважна більшість гібридних моделей на ринку (57%) – вживані, адже вони суттєво дешевші за нові авто. Фокус визначив найкращі гібриди з пробігом.

Варто відзначити, що більшість вживаних гібридів до України привозять із американського ринку, адже там ці моделі давно стали популярними.

Toyota Prius XW50 (2016-2022 роки)

Toyota Prius Фото: Toyota

Гібриди Toyota чудово зарекомендували себе як надійні, а Prius уже можна назвати класикою. Це найпопулярніший гібрид у світі. Toyota Prius четвертого покоління витримує великі пробіги, а її 122-сильна установка витрачає у середньому 4,5 л/100 км. До того ж, для своїх розмірів хетчбек доволі просторий.

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Toyota RAV4 XA40 (2016-2021 роки)

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 в Україні продається виключно в гібридному виконанні, проте і попередні покоління моделі популярні в бензоелектричних версіях. Кросовер четвертої генерації має перевірену 2,5-літрову установку на 197 к. с. і навіть із повним приводом паспортна витрата пального становить 7,3 л/100 км у змішаному циклі. Звісно ж, гібрид зберігає всі основні переваги Toyota RAV4.

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Toyota Camry XV50 (2012-2015 роки)

Toyota Camry Hybrid Фото: Toyota

Гібрид Toyota Camry XV50 недорогий і витривалий. Седан оснащений тією ж 2,5-літровою установкою, що й Toyota RAV4 Hybrid і витрачає 5,7 л на 100 км у комбінованому циклі. Звісно ж, він місткий та комфортабельний, а також без проблем витримує великі пробіги (тому ці авто можна побачити в таксі).

Ford Fusion Hybrid (2013-2020 роки)

Ford Fusion Hybrid Фото: Ford

Північноамериканський близнюк Ford Mondeo – основний конкурент Toyota Camry Hybrid. Він не настільки м’який, зате краще керується. Ford Fusion другого покоління оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, які разом розвивають 185 к. с. і в середньому витрачають 5,6 л на 100 км.

Ford Escape Hybrid (2019-2022 роки)

Ford Escape Hybrid Фото: Ford

Гібрид Ford Escape останнім часом активно завозять зі США. Заокеанський брат Kuga відносно новий, добре оснащений та непогано керується, а також має великий 536-літровий багажник. 2,5-літровий бензиновий двигун та електромотор сумарно розвивають 200 сил та витрачають 5,7 л на 100 км в змішаному циклі.

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Honda Accord Hybrid (2018-2022 роки)

Honda Accord Hybrid Фото: Honda

Гібрид Honda Accord попереднього покоління — ще один електрифікований седан, який є надійним і безпроблемним. Сімейна модель має непогано налаштоване шасі, а її гібридна установка з 2,0-літровою та електромотором доволі потужна (212 сил) та економна — 5,1 л на 100 км в комбінованому циклі.

Kia Niro Hybrid (2016-2022 роки)

Kia Niro Фото: Kia

Kia Niro першого покоління – недорогий і невибагливий компактний кросовер. Гібридна версія моделі оснащена 141-сильною установкою із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Середня витрата пального становить 4,3 л/100 км. Kia Niro Hybrid непогано маневрує і доволі комфортний. Для своїх розмірів авто має місткий 436-літровий багажник.

Раніше Фокус розповідав про найдешевші нові гібриди на українському ринку.

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