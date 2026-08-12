Продажі гібридів в Україні встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі (фото)

Українці активно купують гібридні авто в 2026 році. Найбільшим попитом користуються нові Toyota та вживані Ford.

За липень 2026 році в Україні вперше поставили на облік 4,1 тис. нових та вживаних гібридів, і це новий місячний рекорд для авторинку. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Порівняно з липнем минулого року зафіксовано зростання в 58%. Попит на гібриди в Україні активізувався, передусім, через різке здорожчання пального. 43% проданих гібридів були новими.

Ford Fusion лідирує у сегменті вживаних гібридів Фото: Ford

У сегменті нових авто лідирують гібриди Toyota. Саме в липні на український ринок вийшов кросовер Toyota RAV4 шостого покоління, який тепер доступний виключно в гібридних версіях. Він і посів перше місце.

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Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за липень 2026 року:

Toyota RAV4 — 349 проданих авто. Toyota Yaris Cross — 182 од. Nissan Qashqai — 72 од.

Серед вживаних гібридів переважають моделі Ford, привезені зі США.

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Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:

Ford Fusion — 137 зареєстрованих автомобілів. Ford Escape — 134 од. Kia Niro — 118 од.

До речі, Фокус визначив найдешевші нові гібриди на українському ринку в 2026 році.

Також ми повідомляли, що в Україні з'явився новий гібридний Nissan X-Trail.