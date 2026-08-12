Продажі гібридів в Україні встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі (фото)
Українці активно купують гібридні авто в 2026 році. Найбільшим попитом користуються нові Toyota та вживані Ford.
За липень 2026 році в Україні вперше поставили на облік 4,1 тис. нових та вживаних гібридів, і це новий місячний рекорд для авторинку. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно з липнем минулого року зафіксовано зростання в 58%. Попит на гібриди в Україні активізувався, передусім, через різке здорожчання пального. 43% проданих гібридів були новими.
У сегменті нових авто лідирують гібриди Toyota. Саме в липні на український ринок вийшов кросовер Toyota RAV4 шостого покоління, який тепер доступний виключно в гібридних версіях. Він і посів перше місце.Важливо
Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за липень 2026 року:
- Toyota RAV4 — 349 проданих авто.
- Toyota Yaris Cross — 182 од.
- Nissan Qashqai — 72 од.
Серед вживаних гібридів переважають моделі Ford, привезені зі США.
Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:
- Ford Fusion — 137 зареєстрованих автомобілів.
- Ford Escape — 134 од.
- Kia Niro — 118 од.
До речі, Фокус визначив найдешевші нові гібриди на українському ринку в 2026 році.
Також ми повідомляли, що в Україні з'явився новий гібридний Nissan X-Trail.