Продажи гибридов в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели (фото)

В 2026 году украинцы активно покупают гибридные автомобили. Наибольшим спросом пользуются новые Toyota и подержанные Ford.

В июле 2026 года в Украине впервые поставили на учет 4,1 тыс. новых и подержанных гибридов, и это новый месячный рекорд для авторынка. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июлем прошлого года зафиксирован рост на 58%. Спрос на гибриды в Украине активизировался, прежде всего, из-за резкого подорожания топлива. 43% проданных гибридов были новыми.

Ford Fusion лидирует в сегменте подержанных гибридов Фото: Ford

В сегменте новых автомобилей лидируют гибриды Toyota. Именно в июле на украинский рынок вышел кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения, который теперь доступен исключительно в гибридных версиях. Он и занял первое место.

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Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Топ-3 популярных новых гибридов в Украине за июль 2026 года:

Toyota RAV4 — 349 проданных авто. Toyota Yaris Cross — 182 шт. Nissan Qashqai — 72 шт.

Среди используемых гибридов преобладают модели Ford, привезенные из США.

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Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:

Ford Fusion — 137 зарегистрированных автомобилей. Ford Escape — 134 шт. Kia Niro — 118 шт.

Кстати, Фокус определил самые дешевые новые гибриды на украинском рынке в 2026 году.

Также мы сообщали, что в Украине появился новый гибридный Nissan X-Trail.