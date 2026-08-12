Продажи гибридов в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели (фото)
В 2026 году украинцы активно покупают гибридные автомобили. Наибольшим спросом пользуются новые Toyota и подержанные Ford.
В июле 2026 года в Украине впервые поставили на учет 4,1 тыс. новых и подержанных гибридов, и это новый месячный рекорд для авторынка. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с июлем прошлого года зафиксирован рост на 58%. Спрос на гибриды в Украине активизировался, прежде всего, из-за резкого подорожания топлива. 43% проданных гибридов были новыми.
В сегменте новых автомобилей лидируют гибриды Toyota. Именно в июле на украинский рынок вышел кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения, который теперь доступен исключительно в гибридных версиях. Он и занял первое место.Важно
Топ-3 популярных новых гибридов в Украине за июль 2026 года:
- Toyota RAV4 — 349 проданных авто.
- Toyota Yaris Cross — 182 шт.
- Nissan Qashqai — 72 шт.
Среди используемых гибридов преобладают модели Ford, привезенные из США.
Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:
- Ford Fusion — 137 зарегистрированных автомобилей.
- Ford Escape — 134 шт.
- Kia Niro — 118 шт.
Кстати, Фокус определил самые дешевые новые гибриды на украинском рынке в 2026 году.
Также мы сообщали, что в Украине появился новый гибридный Nissan X-Trail.