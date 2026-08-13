Экономят топливо и деньги: лучшие гибриды с пробегом в Украине (фото)

В 2026 году украинцы активно покупают подержанные гибриды. Фокус отобрал самые оптимальные модели на вторичном рынке.

Резкое подорожание топлива привело к росту спроса на гибриды в Украине — их продажи в 2026 году бьют рекорды. Подавляющее большинство гибридных моделей на рынке (57%) — подержанные, ведь они значительно дешевле новых автомобилей. Фокус определил лучшие гибриды с пробегом.

Стоит отметить, что большинство используемых гибридов ввозят в Украину с американского рынка, ведь там эти модели уже давно стали популярными.

Toyota Prius XW50 (2016–2022 годы)

Toyota Prius Фото: Toyota

Гибриды Toyota отлично зарекомендовали себя как надёжные автомобили, а Prius уже можно назвать классикой. Это самый популярный гибрид в мире. Toyota Prius четвёртого поколения выдерживает большие пробеги, а её 122-сильная установка расходует в среднем 4,5 л/100 км. К тому же, для своих размеров хэтчбек довольно просторный.

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Toyota RAV4 XA40 (2016–2021 годы)

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 в Украине продается исключительно в гибридном варианте, однако предыдущие поколения модели популярны в бензоэлектрических версиях. Кроссовер четвёртого поколения оснащён проверенным 2,5-литровым двигателем мощностью 197 к. с., и даже с полным приводом паспортный расход топлива составляет 7,3 л/100 км в смешанном цикле. Разумеется, гибрид сохраняет все основные преимущества Toyota RAV4.

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Toyota Camry XV50 (2012–2015 годы)

Toyota Camry Hybrid Фото: Toyota

Гибрид Toyota Camry XV50 — недорогой и надежный. Седан оснащен тем же 2,5-литровым двигателем, что и Toyota RAV4 Hybrid, и расходует 5,7 л на 100 км в смешанном цикле. Конечно же, он вместительный и комфортабельный, а также без проблем выдерживает большие пробеги (поэтому эти автомобили можно увидеть в такси).

Ford Fusion Hybrid (2013–2020 годы)

Ford Fusion Hybrid Фото: Ford

Североамериканский аналог Ford Mondeo — главный конкурент Toyota Camry Hybrid. Он не столь плавный, зато лучше управляется. Ford Fusion второго поколения оснащён 2,0-литровым бензиновым четырёхцилиндровым двигателем и электродвигателем, которые в сумме развивают 185 к. с. и в среднем расходуют 5,6 л на 100 км.

Ford Escape Hybrid (2019–2022 годы)

Ford Escape Hybrid Фото: Ford

Гибрид Ford Escape в последнее время активно ввозят из США. Заокеанский "брат" Kuga — относительно новая модель, хорошо оснащенная и с неплохими ходовыми качествами, а также обладающая вместительным багажником объемом 536 литров. 2,5-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель в сумме развивают 200 сил и расходуют 5,7 л на 100 км в смешанном цикле.

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Honda Accord Hybrid (2018–2022 годы)

Honda Accord Hybrid Фото: Honda

Гибрид Honda Accord предыдущего поколения — ещё один электрифицированный седан, отличающийся надёжностью и безотказностью. Семейная модель имеет неплохо настроенное шасси, а её гибридная установка с 2,0-литровым двигателем и электродвигателем достаточно мощная (212 сил) и экономичная — 5,1 л на 100 км в комбинированном цикле.

Kia Niro Hybrid (2016–2022 годы)

Kia Niro Фото: Kia

Kia Niro первого поколения — недорогой и неприхотливый компактный кроссовер. Гибридная версия модели оснащена силовой установкой мощностью 141 л. с., состоящей из 1,6-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя и электродвигателя. Средний расход топлива составляет 4,3 л/100 км. Kia Niro Hybrid неплохо маневрирует и довольно комфортен. Для своих размеров автомобиль имеет вместительный 436-литровый багажник.

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