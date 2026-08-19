Могут разорить владельца: механики назвали самые дорогие в содержании подержанные авто (фото)

Некоторые авто с пробегом со временем могут превратиться в бездонную яму, в которой исчезают деньги. Эксперты посоветовали, от каких моделей стоит отказаться.

Нередко подержанные автомобили очень быстро теряют в цене и, на первый взгляд, кажутся удачной покупкой. Однако некоторые подобные модели дешевеют из-за ненадежности или чрезвычайно дорогого ремонта. Профессиональные механики назвали пять авто с пробегом, которые лучше не выбирать. Об этом сообщает сайт GoBankingRates.

Как правило, дорого обходятся в содержании подержанные авто премиум-класса, которые могут разорить второго или третьего владельца. Речь не идет о 20-летних Honda Civic, которые недороги в эксплуатации и до сих пор ездят без каких-либо серьезных проблем.

Range Rover

Range Rover Фото: Land Rover

Range Rover — мощный, комфортабельный и очень роскошный в салоне, однако не отличается надёжностью, и некоторые экземпляры проводили на СТО по шесть месяцев в году. Автомеханик Марк Скирвин отметил, что запчасти для старых Range Rover не только дорогие, но и довольно редкие — их приходится ждать. Например, ремонт пневмоподвески обойдется в 4000 долларов, а в нём нуждаются почти все внедорожники с пробегом 160 000 км. Эксперты подсчитали, что в среднем за 10 лет на ремонт и обслуживание Range Rover тратят 20 136 долларов.

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Porsche Cayenne

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Porsche Cayenne — великолепный спортивный кроссовер, а вот стоимость его ремонта уже не столь привлекательна. Механик Алан Гелфанд, специализирующийся на немецких автомобилях, пояснил, что и запчасти к этой модели дорогие, и стоимость работ высокая. Только Range Rover обходится дороже в обслуживании. Недешевым является ремонт системы охлаждения, приводных валов и тормозов.

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Audi Q7

Audi Q7 Фото: Audi

Audi Q7 — ещё один дорогой в обслуживании кроссовер. Марк Скирвин отмечает, что немецкий автомобиль имеет слишком сложную конструкцию и требует специфических оригинальных запчастей, особенно если речь идёт об электронике. Дешевые заменители не всегда подойдут. Подсчитано, что 10 лет обслуживания Audi Q7 обходятся в среднем в 13 157 долларов.

Mercedes-Benz S-Class

Mercedes S-класса Фото: Mercedes-Benz

Роскошные представительские седаны не могут быть дешевыми в содержании, и Mercedes S-Class — яркое тому подтверждение. Алан Гелфанд подчеркнул, что следует быть особенно внимательными к экземплярам с пробегом свыше 160 000 км, ведь в них часто выходят из строя пневмоподвеска Airmatic и электроника, а также протекает масло. В среднем 10 лет эксплуатации Mercedes S-Class обойдутся в 13 000 долларов, однако эта сумма не учитывает затраты на ремонт двигателя или трансмиссии.

Ram 2500

Ram 2500 Фото: RAM

Пикап Ram 2500 — единственная модель не премиум-класса в этом списке. Он является примером того, что автомобили массового сегмента могут быть недешёвыми в ремонте. Возможно, запчасти к нему не так дороги, как к Cayenne или S-Class, но пикап чаще ломается. Автоэксперт Мелани Муссон отметила, что в Ram 2500 установлены ненадежные турбодизели со сложным и ненадежным оборудованием, призванным снизить уровень вредных выбросов. Также проблемными являются трансмиссия и даже усилитель руля. А еще пикап страдает от мелких неисправностей электростеклоподъемников или дверных замков.

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