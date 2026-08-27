Перерегистрация авто в сентябре: сколько придется заплатить за номерные знаки и документы

В сентябре 2026 года перерегистрация транспортного средства с выдачей свидетельства и номерного знака будет стоить от 1049 до 1306 гривен в зависимости от типа транспорта.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Стоимость включает в себя плату за административную услугу, бланк свидетельства о регистрации и номерной знак.

Для транспортных средств всех категорий с выдачей номерного знака услуга стоит 1306 гривен. Из них 350 гривен — административная услуга, 606 гривен — бланк свидетельства о регистрации и 350 гривен — номерной знак.

Для мототранспорта общая стоимость составляет 1109 гривен. Перерегистрация прицепа обходится в 1095 гривен, а мопеда или отдельных его агрегатов — в 1049 гривен. В зависимости от способа оплаты могут взиматься дополнительные банковские комиссии.

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Порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств определяется постановлением Кабинета Министров № 1388. Для оформления необходимо подать требуемые документы, в частности паспорт, документ, подтверждающий законность приобретения или получения транспортного средства, а также платежные документы.

При первой государственной регистрации легкового автомобиля также уплачивается сбор в Пенсионный фонд, если автомобиль не оснащен исключительно электродвигателем. В 2026 году его ставка составляет 3 %, 4 % или 5 % в зависимости от стоимости автомобиля.

Срок оказания услуги — в течение рабочего дня с момента получения заявления. В регистрации может быть отказано, в частности, из-за неполного пакета документов, несоответствия идентификационных номеров или наличия ареста, розыска или запрета на перерегистрацию транспортного средства.

Какие налоги уплачиваются при продаже автомобиля

При продаже легкового автомобиля, мопеда или мотоцикла в течение года действуют различные ставки налогообложения. Первая продажа автомобиля не облагается налогом, вторая — подлежит обложению 5% налогом от стоимости и 5% военным сбором, а третья и последующие — 18% налогом и 5% военным сбором.

С автобусов, грузовиков, прицепов и другого движимого имущества при первой и второй продаже взимается 5 % налога и 5 % военного сбора от оценочной стоимости. При третьей и последующих продажах ставка налога составляет 18%, а военного сбора — 5%.

Срок оказания услуги — в течение рабочего дня с момента получения заявления. В регистрации могут отказать, в частности, из-за неполного пакета документов, несоответствия идентификационных номеров или наличия ареста, розыска или запрета на перерегистрацию транспортного средства.

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