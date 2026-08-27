Перереєстрація авто у вересні: скільки доведеться заплатити за номерні знаки та документи

У вересні 2026 року перереєстрація транспортного засобу з видачею свідоцтва та номерного знака коштуватиме від 1049 до 1306 гривень залежно від типу транспорту.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Вартість складається з адміністративної послуги, бланка свідоцтва про реєстрацію та номерного знака.

Для транспортних засобів усіх категорій із видачею номерного знака послуга коштує 1306 гривень. Із них 350 гривень — адміністративна послуга, 606 гривень — бланк свідоцтва про реєстрацію і 350 гривень — номерний знак.

Для мототранспорту загальна вартість становить 1109 гривень. Перереєстрація причепа коштує 1095 гривень, а мопеда або окремих його агрегатів — 1049 гривень. Окремо можуть стягуватися банківські послуги залежно від способу оплати.

Порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів визначає постанова Кабінету Міністрів №1388. Для оформлення потрібно подати необхідні документи, зокрема паспорт, документ про правомірність придбання або отримання транспортного засобу та платіжні документи.

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Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля також сплачується збір до Пенсійного фонду, якщо авто не оснащене виключно електричним двигуном. У 2026 році його ставка становить 3%, 4% або 5% залежно від вартості автомобіля.

Строк надання послуги — протягом робочого дня з моменту одержання заяви. У реєстрації можуть відмовити, зокрема, через неповний пакет документів, невідповідність ідентифікаційних номерів або наявність арешту, розшуку чи заборони на перереєстрацію транспортного засобу.

Які податки сплачують під час продажу авто

Під час продажу легкового автомобіля, мопеда або мотоцикла протягом року діють різні ставки оподаткування. Перший продаж авто не оподатковується, другий — передбачає 5% податку від вартості та 5% військового збору, а третій і наступні — 18% податку та 5% військового збору.

Для автобусів, вантажівок, причепів та іншого рухомого майна під час першого і другого продажу стягується 5% податку та 5% військового збору від оціночної вартості. Для третього та наступних продажів ставка податку становить 18%, а військового збору — 5%.

Строк надання послуги — протягом робочого дня з моменту одержання заяви. У реєстрації можуть відмовити, зокрема, через неповний пакет документів, невідповідність ідентифікаційних номерів або наявність арешту, розшуку чи заборони на перереєстрацію транспортного засобу.

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