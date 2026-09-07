Volkswagen передает свой автозавод под производство оружия: подробности исторического решения

Автоконцерн Volkswagen планирует перепрофилировать завод в Оснабрюке на производство оборонной продукции из-за кризиса и конкуренции со стороны КНР.

Автомобильная компания Volkswagen планирует изменить профиль деятельности. Так, 7 сентября немецкий автогигант объявил о предварительной договоренности относительно будущего своего предприятия в Оснабрюке. Ожидается, что после завершения производства автомобилей в 2027 году, предприятие планируется постепенно преобразовать в центр производства систем и компонентов для противовоздушной обороны.

Уже достигнута предварительная договоренность между Volkswagen, правительством Нижней Саксонии и инвестиционной компанией Aurelius Capital. Если соглашение будет заключено, то для Volkswagen этот проект станет первым случаем перепрофилирования немецкого автомобильного завода на оборонное производство в рамках нынешней масштабной реструктуризации концерна.

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Недавно стало известно, что площадка в Оснабрюке оказалась под угрозой закрытия из-за оптимизации расходов немецкого концерна. Вместо полной консервации мощностей руководство компании решило адаптировать их к потребностям оборонной промышленности Германии и партнеров по НАТО.

В этом автогиганту должна помочь Aurelius Capital — международная инвестиционная компания с головным офисом в Тель-Авиве, Израиль. Компания инвестирует в инновационные технологические компании с акцентом на оборону, кибербезопасность, искусственный интеллект и критическую инфраструктуру. Согласно плану, компания Aurelius Capital станет мажоритарным владельцем завода, а долю также получит федеральная земля Нижняя Саксония.

Что будут производить на заводе

Первым крупным проектом для нового предприятия должно стать сотрудничество Aurelius Capital и Нижней Саксонии с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Речь идет о возможном производстве систем и компонентов для противовоздушной обороны Германии и других европейских стран.

Volkswagen прямо указывает, что сотрудничество с Rafael должно стать так называемым "якорным проектом" для Оснабрюка. В дальнейшем на предприятии планируют находить других промышленных партнеров и запускать дополнительные проекты в сфере безопасности и обороны.

Среди возможных направлений также рассматривается переоборудование пикапов Volkswagen Amarok в военные автомобили. Отдельно сообщается о возможном сотрудничестве с польской оборонной компанией WB Group по переоборудованию автомобилей MAN, входящих в концерн Volkswagen через Traton. В то же время эти планы пока не подтверждены сторонами как окончательные.

Что говорят в Volkswagen

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме заявил, что компания берёт на себя ответственность за будущее Оснабрюка.

"Volkswagen остается верным своей ответственности перед Оснабрюком. Сегодняшним соглашением мы делаем важный шаг, чтобы открыть для предприятия новое промышленное будущее", — сказал Блюме.

По его словам, сотрудники завода на протяжении многих лет демонстрировали компетентность, гибкость и заинтересованность, и новая концепция должна опираться на этот опыт.

В свою очередь премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис заявил, что ситуация с безопасностью в Германии и Европе изменилась, и странам необходимо укреплять свои возможности и независимость.

"Нижняя Саксония хочет внести свой вклад в то, чтобы это привело к созданию добавленной стоимости и обеспечению стабильной занятости", — сказал Лис.

Представитель Aurelius Capital Томер Якоб особо отметил производственный опыт завода. По его словам, Оснабрюк обладает тем, что сложно создать с нуля: опытом работы со сложной продукцией, точными производственными процессами, квалифицированными командами и сформированной промышленной базой.

Отметим, что подписанные 7 сентября документы являются основой для дальнейших переговоров, а не окончательным договором купли-продажи. Сторонам ещё предстоит определить будущую структуру компании, распределение обязанностей, экономическую модель и порядок перехода Volkswagen Osnabrück GmbH к новому владельцу.

Напомним, недавно наблюдательный совет Volkswagen утвердил масштабный план трансформации концерна, предусматривающий сокращение 50 тысяч рабочих мест. Данное решение стало частью стратегии Volkswagen по сокращению расходов и укреплению позиций концерна на фоне пошлин и конкуренции с китайскими автопроизводителями.

Также мы писали, что в Китае начались продажи нового электрокроссовера Volkswagen ID.Aura T6, цена которого составляет от 20 200 долларов, а максимальный запас хода — 660 км. Модель имеет 4,8-метровый кузов, современный салон с 15,6-дюймовым экраном и создана Volkswagen совместно с китайской компанией Xpeng.