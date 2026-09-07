Volkswagen віддає свій автозавод під виробництво зброї: деталі історичного рішення

Автоконцерн Volkswagen планує віддати завод в Оснабрюці під виробництво оборонної продукції через кризу та конкуренцію з КНР.

Автомобільна компанія Volkswagen планує змінити профіль. Так, 7 вересня німецький автогігант оголосив про попередню домовленість щодо майбутнього свого підприємства в Оснабрюці. Очікується, що після завершення виробництва автомобілів у 2027 році підприємство планують поступово перетворити на центр виробництва систем і компонентів для протиповітряної оборони.

Уже є попередня домовленість між Volkswagen, урядом Нижньої Саксонії та інвестиційною компанією Aurelius Capital. Якщо угоду буде укладено, то для Volkswagen цей проєкт стане першим випадком перепрофілювання німецького автомобільного заводу під оборонне виробництво в межах нинішньої масштабної реструктуризації концерну.

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Нещодавно стало відомо що площадка в Оснабрюці опинилася під загрозою закриття через оптимізацію витрат німецького концерну. Замість повного консервування потужностей керівництво компанії вирішило адаптувати їх під запити оборонної промисловості Німеччини та партнерів по НАТО.

У цьому автогіганту має допомогти Aurelius Capital — міжнародна інвестиційна компанія з головним офісом у Тель-Авіві, Ізраїль. Компанія інвестує в інноваційні технологічні компанії з акцентом на оборону, кібербезпеку, штучний інтелект та критичну інфраструктуру. За планом, компанія Aurelius Capital стане мажоритарним власником заводу, також частку отримає федеральна земля Нижня Саксонія.

Що вироблятимуть на заводі

Першим великим проєктом для нового підприємства має стати співпраця Aurelius Capital та Нижньої Саксонії з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems. Йдеться про можливе виробництво систем і компонентів для протиповітряної оборони Німеччини та інших європейських країн.

Volkswagen прямо зазначає, що співпраця з Rafael має стати так званим "якірним проєктом" для Оснабрюка. Надалі на підприємстві планують шукати інші промислові партнерства та запускати додаткові проєкти у сфері безпеки й оборони.

Серед можливих напрямів також розглядають переобладнання пікапів Volkswagen Amarok у військові автомобілі. Окремо повідомляється про можливу співпрацю польської оборонної компанії WB Group щодо переобладнання автомобілів MAN, який входить до концерну Volkswagen через Traton. Водночас ці плани поки не підтверджені сторонами як остаточні.

Що кажуть у Volkswagen

Генеральний директор Volkswagen Group Олівер Блюме заявив, що компанія бере на себе відповідальність за майбутнє Оснабрюка.

"Volkswagen залишається вірним своїй відповідальності за Оснабрюк. Сьогоднішньою угодою ми робимо важливий крок, щоб відкрити для підприємства нове промислове майбутнє", — сказав Блюме.

За його словами, працівники заводу протягом багатьох років демонстрували компетентність, гнучкість і залученість, а нова концепція має спиратися на цей досвід.

В свою чергу прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс заявив, що безпекова ситуація в Німеччині та Європі змінилася, а країнам необхідно посилювати власні можливості та незалежність.

"Нижня Саксонія хоче зробити свій внесок у те, щоб із цього виникли створення доданої вартості та надійна зайнятість", — сказав Ліс.

Представник Aurelius Capital Томер Якоб окремо відзначив виробничий досвід заводу. За його словами, Оснабрюк має те, що складно створити з нуля: досвід роботи зі складною продукцією, точні виробничі процеси, кваліфіковані команди та сформовану промислову базу.

Зазначимо, що підписані 7 вересня документи є основою для наступних переговорів, а не завершеною угодою купівлі-продажу. Сторонам ще належить визначити майбутню структуру компанії, розподіл відповідальності, економічну модель та порядок переходу Volkswagen Osnabrück GmbH до нового власника.

Нагадаємо, нещодавно наглядова рада Volkswagen затвердила масштабний план трансформації концерну, який передбачає скорочення 50 тисяч робочих місць. Дане рішення стало частиною стратегії Volkswagen для скорочення витрат і посилення позицій концерну на тлі мит та конкуренції з китайськими автовиробниками.

Також ми писали, що в Китаї стартували продажі нового електрокросовера Volkswagen ID.Aura T6, ціна якого становить від $20 200, а максимальний запас ходу — 660 км. Модель має 4,8-метровий кузов, сучасний салон із 15,6-дюймовим екраном і створена Volkswagen спільно з китайською Xpeng.