Топ 10 самых надежных автомобилей 2026 года: кто возглавил рейтинг

Выбирая новый автомобиль, покупатели всё чаще ориентируются не только на дизайн или цену, но в первую очередь — на надёжность. Именно по этому критерию эксперты составили рейтинг лучших моделей 2026 года.

Если вы планируете приобрести новый автомобиль в 2026 году, стоит обратить внимание на модели, продемонстрировавшие самые высокие показатели надежности по версии Consumer Reports. Предлагаем десятку вариантов, заслуживающих внимания.

Топ-10 самых надежных автомобилей в 2026 году

1. Toyota Camry — средняя цена $34 952

Toyota традиционно возглавляет рейтинги надежности среди автопроизводителей. Camry, в свою очередь, получила наивысшую оценку среди седанов среднего класса в исследовании JD Power 2025 года в США.

Toyota Camry — первая в рейтинге

2. Toyota Prius — средняя цена $35 718

Один из самых надежных гибридных автомобилей на рынке, способный проходить до 57 миль на галлон топлива. Модель 2026 года не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущей.

Відео дня

Toyota Prius занимает второе место в рейтинге

3. Toyota Corolla — средняя цена $25 560

Еще одна модель Toyota в списке — доступный и проверенный временем вариант с минимальными изменениями для нового модельного года.

Toyota Corolla занимает третье место в рейтинге

4. Subaru Forester — средняя цена $39 527

Subaru занимает второе место в рейтинге надежности брендов. Forester отличается системой помощи водителю EyeSight и полным приводом, а к 2026 году получит новую внедорожную версию Wilderness.

Subaru Forester занимает четвертое место в рейтинге

5. Subaru Impreza — средняя цена $27 003

Хэтчбек, более компактный, чем Forester, унаследовавший фирменную надёжность полного привода Subaru.

Subaru Impreza — пятое место в рейтинге

6. Lexus NX — средняя цена 50 896 долларов

Lexus, как дочерний бренд Toyota, занимает третье место в рейтинге. NX предлагает роскошную езду без компромиссов в качестве.

Lexus NX занимает шестое место в рейтинге

7. Lexus RX — средняя цена $59 257

Первый кроссовер Lexus, который в последний раз обновлялся в 2023 году, но до сих пор демонстрирует высокие показатели надежности.

Lexus RX занимает седьмое место в рейтинге

8. Honda HR-V — средняя цена $30 495

Honda заняла четвертое место среди брендов. HR-V, несмотря на относительно молодой возраст модели, соответствует высоким стандартам качества компании.

Honda HR-V занимает восьмое место в рейтинге

9. Kia Sorento Hybrid — средняя цена $40 183

Хотя сам бренд Kia занял лишь десятое место в общем рейтинге, Sorento Hybrid был признан самым надёжным трёхрядным внедорожником в отдельном исследовании.

Kia Sorento Hybrid занял девятое место в рейтинге

10. Hyundai Elantra Hybrid — средняя цена $25 819

Завершает список Hyundai Elantra Hybrid с расходом топлива до 54 миль на галлон и надежной гарантией на непредвиденные дефекты.

Hyundai Elantra Hybrid занимает десятое место в рейтинге

Ранее сообщалось, что автомобильное подразделение Xiaomi официально представило в Китае линейку внедорожников SkyNomad, один из которых представляет собой буквально компактный дом на колесах.

Также известно, что в 2024 году Lexus представил модель LBX Morizo RR, которую журналисты прозвали "маленькой ракетой".

Кроме того, немецкий автопроизводитель Mercedes решил расширить возможности внедорожника G-класса, научив его плавать.