Топ 10 найнадійніших автомобілів 2026 року: хто очолив рейтинг

Обираючи новий автомобіль, покупці дедалі частіше орієнтуються не лише на дизайн чи ціну, а насамперед – на надійність. Саме за цим критерієм експерти склали рейтинг найкращих моделей 2026 року.

Якщо ви розглядаєте покупку нового автомобіля у 2026 році, варто звернути увагу на моделі, що продемонстрували найвищі показники надійності за версією Consumer Reports. Пропонуємо десятку варіантів, які заслуговують на увагу.

Топ-10 найнадійніших авто у 2026 році

1. Toyota Camry – середня ціна $34 952

Toyota традиційно очолює рейтинги надійності серед автовиробників. Camry, своєю чергою, отримала найвищу оцінку серед седанів середнього класу в дослідженні JD Power 2025 року в США.

Toyota Camry перший у рейтингу

2. Toyota Prius – середня ціна $35 718

Один з найнадійніших плагін-гібридів на ринку, здатний проїжджати до 57 миль на галон пального. Модель 2026 року не отримала суттєвих змін порівняно з попередньою.

Toyota Prius другий у рейтингу

3. Toyota Corolla – середня ціна $25 560

Ще одна модель Toyota у списку – доступний і перевірений часом варіант з мінімальними змінами для нового модельного року.

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Toyota Corolla третя у рейтингу

4. Subaru Forester – середня ціна $39 527

Subaru посідає друге місце в рейтингу надійності брендів. Forester вирізняється системою допомоги водієві EyeSight та повним приводом, а для 2026 року отримав нову позашляхову версію Wilderness.

Subaru Forester четвертий у рейтингу

5. Subaru Impreza – середня ціна $27 003

Компактніший за Forester хетчбек, що успадкував фірмову надійність повного приводу Subaru.

Subaru Impreza пʼятий у рейтингу

6. Lexus NX – середня ціна $50 896

Lexus, як сестринський бренд Toyota, посідає третє місце в рейтингу. NX пропонує розкішну їзду без компромісів у якості.

Lexus NX шостий у рейтингу

7. Lexus RX – середня ціна $59 257

Перший кросовер Lexus, який востаннє оновлювався у 2023 році, але й досі демонструє високі показники надійності.

Lexus RX сьомий у рейтингу

8. Honda HR-V – середня ціна $30 495

Honda зайняла четверте місце серед брендів. HR-V, попри відносно молодий вік моделі, відповідає високим стандартам якості компанії.

Honda HR-V восьма у рейтигну

9. Kia Sorento Hybrid – середня ціна $40 183

Хоча сам бренд Kia посів лише десяте місце в загальному рейтингу, Sorento Hybrid визнали найнадійнішим трирядним позашляховиком в окремому дослідженні.

Kia Sorento Hybrid девʼятий у рейтинг

10. Hyundai Elantra Hybrid – середня ціна $25 819

Завершує список Hyundai Elantra Hybrid з витратою пального до 54 миль на галон та надійною гарантією на непередбачувані дефекти.

Hyundai Elantra Hybrid десятий у рейтингу

Раніше повідомлялося, що автомобільний підрозділ Xiaomi офіційно представив у Китаї лінійку позашляховиків SkyNomad, один із яких є буквально компактним будинком на колесах.

Також відомо, що у 2024 році Lexus представив модель LBX Morizo RR, яку журналісти прозвали "маленькою ракетою".

Крім того, німецький автовиробник Mercedes вирішив розширити можливості позашляховика G-класу, навчивши його плавати.