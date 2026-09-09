Арест, розыск, подделка: в МВД перечислили причины отказа в регистрации авто

Автомобилисты нередко путают две разные процедуры — экспертизу и государственную регистрацию транспортного средства, поэтому в МВД решили подробно объяснить, чем они отличаются и какие документы понадобятся в каждом случае.

Главный сервисный центр МВД разъяснил украинцам особенности регистрации транспортных средств, а также рассказал о возможных причинах отказа в регистрации.

Чем экспертиза отличается от регистрации

По информации ведомства, экспертиза и государственная регистрация автомобиля — это две отдельные процедуры. В ходе экспертизы специалисты проверяют идентификационные номера транспортного средства и документы на предмет признаков подделки, после чего составляют соответствующее заключение. Для обычной перерегистрации такая проверка не является обязательной, однако водители могут пройти её добровольно.

В свою очередь, при государственной регистрации сотрудники сервисного центра проверяют документы, сверяют информацию с имеющимися реестрами и выясняют, нет ли каких-либо ограничений в отношении автомобиля.

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Какие документы могут понадобиться

Конкретный перечень документов зависит от типа осмотра, регистрационного действия и происхождения автомобиля. В зависимости от ситуации водителю могут понадобиться документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации транспортного средства, документы, подтверждающие правомерность приобретения или ввоза автомобиля, а для импортных машин — иностранные регистрационные документы. Точный перечень для каждой конкретной ситуации размещен на официальном сайте ГСЦ МВД.

Что делать, если не хватает документов

Отсутствие одного документа автоматически не ведет к отказу в проведении экспертизы. Однако если имеющихся материалов недостаточно для вынесения обоснованного заключения, специалист вправе запросить дополнительные документы. Любые расхождения между фактическими данными об автомобиле, документами и информацией в реестрах требуют отдельной проверки — эксперты устанавливают причину таких несоответствий и проверяют возможные признаки подделки или изменения идентификационных номеров.

В каких случаях может быть отказано в регистрации

Среди основных оснований для отказа — нахождение автомобиля в розыске, наложенный арест или иное законное ограничение, статус вещественного доказательства в уголовном производстве, а также поддельные или измененные идентификационные номера. Отказ также может быть выдан водителям в случае несоответствия данных автомобиля официальным реестрам, признаков подделки документов или представления недостоверных сведений.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года перерегистрация транспортного средства с выдачей свидетельства и номерного знака будет стоить от 1049 до 1306 гривен в зависимости от типа транспорта.

Также известно, что регистрация автомобилей в Украине временно приостанавливалась по техническим причинам, однако в настоящее время работа системы уже восстановлена. Несмотря на это, в некоторых случаях возможны очереди, поэтому отдельным покупателям следует учитывать возможные задержки.